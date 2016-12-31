Как быстро убрать квартиру после новогодней вечеринки

Новогодние праздники – это не только елка, Дед Мороз, подарки и поздравления. После прихода гостей остаются горы немытой посуды, крошки на полу и грязь в прихожей. В полночь, как мы помним с детства, карета Золушки превращалась в тыкву, точно так же утро первого января приносит много хлопот, особенно в те дома, где накануне было бурное веселье с большим числом гостей.

Хорошо, если друзья и родственники сами готовы помогать в уборке, ну а если они жалуются на головную боль и спешно расходятся по домам? Что делать тогда?

Конечно, самый простой способ избавить себя от лишних забот в первый день года – это заранее вызвать специалистов, чтобы клинеры уже первого января привели жилье в порядок. Впрочем, можно попробовать убраться и своими силами. Как правильно и быстро провести уборку после новогодней вечеринки, рассказали специалисты сервиса домашних услуг Helpstar.

Уборка начинается в гостиной

Начинать следует с комнат. Праздничный стол, как правило, стоит накрытым в гостиной до самого утра: на нем обычно остаются вчерашний оливье в салатницах, нарезки и напитки, в холодильник в лучшем случае отправляется недоеденное горячее. Поэтому уборку стоит начинать именно с гостиной. Вначале все остатки еды сортируются по принципу: "пригодно или непригодно для дальнейшего употребления". Все, что съесть уже будет невозможно, отправляется в мусорное ведро. Затем в холодильник или на балкон выносятся остатки еды, которую, возможно, вы планируете доесть.

Охота за крошками

На следующем этапе со стола снимается скатерть, стряхивается в раковину и отправляется в стиральную машинку. Затем стол, если он разобран, складывается и перемещается в угол. Если вы незадолго до Нового года проводили генеральную уборку, то в этом случае вам уже не имеет смысла протирать пыль на шкафах и полках или мыть зеркала. При этом следует обратить особое внимание на мягкую мебель. Не исключено, что гости могли случайно плеснуть на обивку соком или накрошить еды.

Диваны и кресла с тканевой обивкой следует пропылесосить, причем обратите внимание на углубления в стыке подушек – как правило, именно там скапливается много грязи. Если обнаружили пятна от напитков, используйте моющие средства. Мебель, обтянутую кожей, стоит протереть влажной салфеткой. Если какие-то крошки окажутся в результате на ковре, не стоит расстраиваться – ведь на следующем этапе нужно будет взять в руки пылесос и тщательно пройтись щеткой по ковру и всем углам. Обратите внимание на елку и соберите все иглы, осыпавшиеся за ночь, иначе есть риск разнести их по всей квартире.

Затем возьмите ведро и тряпку и проведите влажную уборку. Для удобства мыть комнату стоит по часовой стрелке или против нее: в любом случае должна быть строгая последовательность действий, тогда вы сэкономите время и уборка не затянется на трое суток.

Кухня – царство хаоса

После того как убрана гостиная, проверьте спальню. Если там не убирались уже неделю, то стоит поменять белье, протереть от пыли шкафы и пропылесосить пол. Ну а если уборка была буквально накануне Нового года, то не стоит тратить силы, сразу переходите на кухню. Уборка гостиной покажется вам легкой разминкой по сравнению с тем хаосом, с которым предстоит справиться на кухне.

Весь мусор сложите в пакеты и отнесите в прихожую, чтобы освободить пространство. Затем следует вымыть посуду или загрузить ее в посудомоечную машину. После этого настает черед собственно кухни.

Начните с плиты и духовки. В духовой шкаф можно поставить кастрюлю с водой и ненадолго включить огонь. Воде нужно некоторое время, чтобы испариться. Стенки духовки нагреются, и жир можно будет отмыть гораздо легче. Не стоит давать себе передышку, так вы быстрее закончите уборку.

Вымойте противень, решетки плиты (если она газовая) или поверхность стеклокерамической панели. Не забудьте про микроволновую печь – наверняка в новогоднюю ночь вы что-то там разогревали, но вряд ли вспомните, что именно, зачем и для кого. Заодно вымойте фартук над плитой, раковину и столешницу. Не забудьте протереть дверцу холодильника и ручку – на ней с высокой долей вероятности остались жирные отпечатки пальцев. На последнем этапе предусмотрена уборка кухни с пылесосом и влажной тряпкой. Однако до этого момента необходимо предварительно обработать сантехнику в ванной химическим средством, чтобы оно поборолось с загрязнениями.

Санузел требует внимания

Все полотенца, которые висят в ванной комнате, отправляйте в стирку. Будьте уверены, ваши гости вытирали руки всеми ими одновременно, даже если вы предоставили специальное "гостевое" полотенце. В ванной комнате и туалете следует тщательно вымыть раковину, ванну, унитаз и пространство вокруг него. Именно в закрытом пространстве туалета гости могли чудить так, как сложно себе представить. Ну а поскольку вы вряд ли приглашали к себе в дом людей неприличных, то они наверняка постарались убрать все последствия возможных чудачеств. Однако тщательно протереть все не помешает.

Грязь у порога

Очень много грязи после гостей остается, как правило, в прихожей. Мало того, что к вам изначально принесут в квартиру снег на подошвах. После полуночи вы наверняка пойдете на улицу пускать фейерверки и петарды. И, вернувшись домой, принесете на обуви еще больше грязи, перемешанной с солью. Поэтому сначала стоит пропылесосить прихожую, а затем протереть ее влажной тряпкой, причем не один раз. Вряд ли с первой попытки удастся избавиться от всех загрязнений. Итак, после того как все убрано, можно звать гостей на продолжение банкета. Правда, есть вероятность, что после таких усилий вам захочется, чтобы кто-то снова натоптал у порога.

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