Любимые писатели российских звезд: что читают Бузова, Костюшкин и другие

Умерла звезда советского кино Тесты Басков и Немоляева выступили против убийств Игры Сонник

Топ новостей недели

Королева красоты: изменившаяся внучка стала копией Гурченко Королева красоты: изменившаяся внучка стала копией Гурченко Напала на медсестру: страдающую деменцией 83-летнюю Светличную упекли в психушкуНапала на медсестру: страдающую деменцией 83-летнюю Светличную упекли в психушку Розенбаум обратился к Путину с важным заявлениемРозенбаум обратился к Путину с важным заявлением Господи, помилуй: что случилось с памятником Спартака Мишулина за 65 тысяч долларовГосподи, помилуй: что случилось с памятником Спартака Мишулина за 65 тысяч долларов

Лента новостей

Суббота 8 июля

22:10Любимые писатели российских звезд: что читают Бузова, Костюшкин и другие 20:05Михалкова, Алферова, Броневицкая: российские актрисы с особой миссией 19:34"Низость и позор": Родион Газманов назвал покинувших Родину звезд предателями 18:42Как Вика Боня из "Дома-2" утоляет жажду 18:16"Жесть!": Собчак сняла себя без косметики и фотошопа 17:31"Молите Бога!": Кормухина поддержала больного Корчевникова 16:55"Свадьба прошла в Москве": Чадов официально женат 16:15"Впереди 2 года лечения": маленький сын Диброва пожаловался на боль 15:43"Деньги не вытрут слезы": Пригожин примкнул к Валерии с крестом 14:30Страсти на кладбище: могилу Жанны Фриске осквернили поклонники 13:33"Звезда ниже уровнем": онкобольную Заворотнюк выставили на посмешище 12:12Милохин показал завтрак из вареных яиц 11:38"Потеря": врач заявила о внезапной беде Киркорова 10:05"Больше никогда": разъяренная Агурбаш закатила скандал на публике 08:08Солнечный удар: первая помощь в три шага 06:35Певица Люся Чеботина откровенно рассказала о школьных проблемах: Учителя пытались уколоть 04:02Стилист раскритиковал прическу Кати Лель: Серо, грязно, некрасиво 02:23Futuramen: в московском гастробистро нейросеть запустили на кухню 00:09Лучшие ЖК в Новой Москве рядом с метро 22:39Ситуация критическая: Елена Яковлева нуждается в поддержке 20:37"Надо маму любить": партнер Бузовой сообщил о планах на дочь 19:21"Я люблю так": королева шпагатов Волочкова довела себя до экстаза 18:14Ночью обслуживала клиентов: Российская звезда рассказала о бурной молодости в США 16:03"Все решила сама": заказавшей гроб и венки Хитяевой готовят могилу 14:40В Москве продлили желтый уровень погодной опасности 12:50Ксения Бородина намекнула на новые отношения: Засветила своего 11:40Новостройки в ЮВАО подорожали на 106% 11:20Сказка о потерянном времени: почему россияне жалеют о ремонте 11:00Мать семнадцати детей дала советы по развитию инициативности у малышей 10:40Бритни Спирс получила удар от охранника известного спортсмена и обратилась в полицию 09:40Как подготовить квартиру к сдаче в аренду: объяснил дизайнер 09:10"Хочет отнять у нас дом": потомки Федора Шаляпина объявили самозванцем Прохора Шаляпина 08:49Аферисты придумали новую схему мошенничества с недвижимостью 08:20Наталия Гулькина назвала размер своей пенсии: Прожить нереально 08:00Кевин Костнер: Принцесса Диана мечтала сняться в продолжении фильма "Телохранитель" 06:37"Самобытно и простенько, людям зашло": известные певцы раскрыли феномен популярности SHAMAN 04:11Знакомая Гуфа объяснила его женщинам допущенную ими ошибку: Позвольте Леше оставаться собой 02:10Кино – бесплатно: в Подмосковье покажут "Непослушник 2" и другие фильмы 00:36Крупнейшие застройщики Москвы в 2023 году 22:56Последний шанс: Басков и Немоляева выступили против убийств 21:23"Диагноз очень тяжелый": Светличную мотает из клиники и обратно 19:24"100 рублей с каждого!": рок-звезда нулевых Найк Борзов помогает больным детям 18:26"У нас большое горе": коллеги сообщили о смерти звезды советского кино 17:29Передвигается с трудом: травмированный Джонни Депп появился на публике 16:36"Многое я потерял в борьбе со смертью": Костомаров покидает больницу и едет домой 15:55День рождения Далай-ламы: в России празднуют 88-летие лидера буддистов 15:00Исследование: больше половины россиян считают любовь основой для создания семьи 13:37Россиян призвали выступить с поддержкой выпавшего из окна сына Ефремова: Близкие должны быть рядом 12:00Столичные ЖК с лучшими продажами на старте 11:40В Москве раскрыли совершенное 20 лет назад убийство
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Любимые писатели российских звезд: что читают Бузова, Костюшкин и другие

Любимые писатели российских звезд: что читают Бузова, Костюшкин и другие
87

У наших звезд разные вкусы по всем фронтам, и на литературу тоже. Поэтому "Дни.ру" поинтересовались, чьи книги выбирает Ольга Бузова, Стас Костюшкин, Диана Арбенина и другие знаменитости.

Светская жизнь полна ярких впечатлений и ответственных мероприятий. Повседневные задачи и рабочие проекты отнимают много сил. Досуг с хорошей книгой в руке — это радость для звезды шоу-бизнеса, которая поддерживает интеллектуальный уровень.

Зная, какой писатель запал человеку в душу, можно сделать о нем шокирующие выводы. Знаменитости не всегда соответствуют образу, который транслируют с экранов ТВ и глянцевых обложек.

Секс-символ российского шоу-бизнеса Стас Костюшкин сообщил, что его фаворит в мире литературы — Эдвард Радзинский. По словам певца, произведения российского историка он может перечитывать вновь и вновь, как в первый раз.

Диана Арбенина с самого детства в восторге от книг, которые написал Владислав Крапивин. В честь героя повести "Трое с площади Карронад" она назвала своего сына Артема.

А покойный артист Сергей Пускепалис признавался, что для него самый близкий сердцу писатель — Николай Лесков. Да-да, тот самый гений русского слова, чьи произведения проходят в школе — "Очарованный странник", "Левша", "Леди Макбет Мценского уезда".

Покорив шоу-бизнес, Светлана Бондарчук не стала скрывать, как сильно обожает творчество Владимира Набокова. "Это тот автор, книги которого я могу порекомендовать всегда, люблю его читать, перечитывать, слушать и переслушивать", — делилась светская львица.

Ольга Бузова с гордостью твердила о приязни к великому классику — Федору Достоевскому. Причем литературный багаж поп-дивы не заканчивается на романе "Преступление и наказание".

Кажется, российский шоу-бизнес читает книги с большим удовольствием. И не зря, ведь творчество любимого писателя льется как бальзам на душу.

8 июля 2023, 22:10
Фото: Boris Kavashkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Социальные сети• Требует проверки

Фоторепортаж

Автофикшн: 5 увлекательных книг для знакомства с жанром

Фото: пресс-служба

По теме

Романтика, тайны и мистика: 5 книг, которые окунут в водоворот магии

Социальная фантастика: 5 романов, которые скрасят ваши выходные
Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

 Станислав Михайлович Костюшкин

Станислав Михайлович Костюшкин певец, поэт, бывший участник группы "Чай вдвоем"

Романтика, тайны и мистика: 5 книг, которые окунут в водоворот магии

Романтика, тайны и мистика: 5 книг, которые окунут в водоворот магии
Отвлечься от скучной рутины и погрузиться в мир интриг и страстей, – классный фэнтези роман позволит вам перенестись в академию магии или загадочную волшебную страну! Вместе с книжным сервисом Литрес мы выбрали 5 романов, в которых есть всё: любовь, неожиданные повороты сюжета, ведьмы, драконы и борьба за власть. Наслаждайтесь! «Академия Темных Властелинов», Надежда Мамаева Академия Темных Властелинов — что-то вроде Хогвартса для взрослых.

Боевая фантастика: 5 книг, от которых вы не сможете оторваться

Боевая фантастика: 5 книг, от которых вы не сможете оторваться
Собрали для вас пять увлекательных электронных и аудиокниг от digital-авторов издательской платформы Литрес Самиздат, чтобы вы смогли познакомиться с этой литературой поближе. С книгами всегда можно отправиться в далекие миры и галактики, получив заряд новых эмоций.

5 книг, которые помогут выжить в экстремальных условиях

5 книг, которые помогут выжить в экстремальных условиях
Вместе с крупнейшим книжным сервисом в России и странах СНГ Литрес мы выбрали 5 классных историй от путешественников, биологов и людей, прошедших разные испытания. Каждая из них несет в себе бесценный жизненный опыт, о котором полезно узнать. Психологи считают, что лучшее средство от тревоги — это составить план действий.

Единственный шанс на спасение или подготовка к тоталитарному аду: каким шведский профессор увидел будущее Земли

Единственный шанс на спасение или подготовка к тоталитарному аду: каким шведский профессор увидел будущее Земли
Эпидемия коронавируса стала таким событием, которое потрясло целую планету, но так и не было полноценно осмысленно человечеством. Что это было? Какие последствия будут у всего этого? Ждать ли повторения пандемии? О том, что проблема возникла куда раньше, и после спада сообщений о ковиде она никуда не делась, Андреас Малм написал книгу "Корона, климат, хроническая чрезвычайная ситуация: Военный коммунизм в XXI веке". Так что же нам сказал шведский профессор экологии, марксист, член троцкистской партии? Посмотрим. Всадники Апокалипсиса не скачут поодиночке.

Не проходите мимо: 5 достойных отечественных романов в озвучке знаменитостей

Не проходите мимо: 5 достойных отечественных романов в озвучке знаменитостей
С хорошими аудиокнигами всегда приятно провести время. Тем более, если их озвучили талантливые артисты: можно не только погрузиться в сюжет, но и узнать любимых звезд с новой стороны. Совместно с книжным сервисом Литрес "Дни.ру" собрали пять увлекательных отечественных романов в озвучке знаменитостей. Это как смотреть фильм, только еще лучше! Виктор Пелевин, "Generation "П"Пелевин — один из самых значимых российских писателей.

Выбор читателей

07/07ПтнНочью обслуживала клиентов: Российская звезда рассказала о бурной молодости в США 07/07Птн"Хочет отнять у нас дом": потомки Федора Шаляпина объявили самозванцем Прохора Шаляпина 07/07ПтнСитуация критическая: Елена Яковлева нуждается в поддержке 06/07ЧтвПоследний шанс: Басков и Немоляева выступили против убийств 07/07ПтнНаталия Гулькина назвала размер своей пенсии: Прожить нереально 07/07Птн"Все решила сама": заказавшей гроб и венки Хитяевой готовят могилу