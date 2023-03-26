Автофикшн: 5 увлекательных книг для знакомства с жанром

Главное из мира шоу-бизнеса: проект "На днях" Тесты Подробности состояния Костомарова Игры Сонник

Топ новостей недели

Слава Богу: напугавшего поклонников Розенбаума выписали из больницыСлава Богу: напугавшего поклонников Розенбаума выписали из больницы "Больше не могу": После развода 34-летняя жена Петросяна сдала ребенка"Больше не могу": После развода 34-летняя жена Петросяна сдала ребенка "Мой муж": скрывшая семью Кабаева выставила редкое фото с любимым"Мой муж": скрывшая семью Кабаева выставила редкое фото с любимым "Боярский уже все": резко сдавшего артиста окружили на прощание"Боярский уже все": резко сдавшего артиста окружили на прощание

Лента новостей

Воскресенье 26 марта

11:07"Лучше, чем секс с Прилучным": разведенка Муцениеце разделась за деньги перед влиятельным мужиком 10:59Автофикшн: 5 увлекательных книг для знакомства с жанром 10:02Поселился вместе с семьей в кладовке и сдал сына в интернат: что случилось с Пресняковым 08:27Готовим квартиру к лету: правила отличной уборки 06:31Любимые операции звезд, которые не надо повторять 04:09Рецепты быстрых и вкусных завтраков без вреда для здоровья 00:04Никифоров день: приметы и традиции 26 марта 22:06Нелепые слухи о ринопластике 20:18Топ-5 звезд с самыми странными и дурацкими татуировками 19:31"Медицина бессильна": заявлено о причастности Навки к уходу Костомарова 18:08"В постели они втроем": страстные ласки Волочковой и Джигурды стали сенсацией 17:04Музей-квартира супругов Коэн: уголок эпохи в разрезе времени 16:02Встречается у многих: ученые обнаружили неочевидный симптом деменции 15:24"Что-то Максик подурнел": после отъезда в американскую тюрьму Галкина* вздрючили толпой 14:03Как избежать взлома мессенджера – три совета киберэксперта 13:55"У некоторых еще хуже": Лолита тряхнула обвисшей грудью на видео 13:04"Разошлись окончательно": вышвырнутый любовник Бабкиной готовится стать папой 12:30Профилактика диабета и заболеваний сердца: назван главный плюс овсяного молока 12:14"Бросается": униженная при всех Орбакайте избавилась от подарка матери 11:14"У меня все дырявое": пустившая слезу Вайкуле заявила о крахе мечты 11:06Дважды вышла за одного мужчину, но не торопится стать мамой: тихое счастье актрисы Аксеновой 10:00Ученые назвали 100 опасных биологических видов в России 09:15Ядовитый кофе и короткое замыкание: названы все опасности некачественного электрического чайника 08:20"Стареющая дива": бывший Бузовой опозорился на весь мир 08:10Риски, выгоды, вложения: стоит ли сейчас покупать жилье под инвестиции? 08:00Как преодолеть кризис среднего возраста – три правила от психолога 06:14Что важно помнить при покупке недвижимости под инвестиции за рубежом в 2023 году: советы эксперта 04:13Что делать, если отношения рушатся из-за денег 03:32В Зеленограде нет новых ЖК 02:12Недвижимость с высокой доходностью: на что обратить внимание при покупке под инвестиции 00:03Родительская суббота и Феофанов день: народные приметы 25 марта 22:05Все-таки рак: наглотавшаяся таблеток Пугачева осталась совсем одна 21:40Судьба Дрожжиной и Цывина решена: В деле о наследстве Баталова поставлена точка 21:20"Выходи за меня замуж!": бросившая мужа Гузеева сделала предложение женщине на глазах у дочери 21:09"Уже": возле гроба Толкалиной после отпевания расцвели крокусы 20:40Враги женской красоты: какие продукты портят внешность 20:20"Это губительно": молодежная мода на подвороты брюк возмутила врачей 20:00"Труп": почерневшую секс-бомбу Яну Кошкину с трудом опознали 19:40"Накал страстей": Якубович отметелил Гузееву в эфире Первого канала 19:20"Психиатрия": буйного Киркорова в женских колготках экстренно забрали санитары 19:00"Полиция задержала": кидавших ухажеров на деньги девиц из "Тиндера" схватили правоохранители 18:40Спустившая миллионы долларов Лолита Милявская получила страшную травму 18:20Безобразный: испустившего дух Преснякова хоронят под елкой в белых тапочках 18:00Печень Костомарова отказывает: фигуриста ждет новое вмешательство 17:40"Почему организаторы с ней работают?": Соседов о сорвавшей концерт МакSим 17:20"К сожалению, не могу": Пропавшая с радаров Орбакайте объявила о расставании с мужем 17:00В разных районах Москвы сгорели строительные бытовки 16:40"Большая ошибка": Дана Борисова встала на защиту оплеванной МакSим 16:20"Покинул нас": С попавшим в больницу Пригожиным случилось большое несчастье 16:00Провальный концерт МакSим и драма в семье Джигана и Самойловой в 5 выпуске "На днях"
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Автофикшн: 5 увлекательных книг для знакомства с жанром

Автофикшн: 5 увлекательных книг для знакомства с жанром
78

Автофикшн – жанр, в котором автор не прячется за выдуманным персонажем, а становится им, рассказывая реально произошедшую с ним историю, которая достойна того, чтобы стать книгой.

Духовные и философские поиски, авантюры и приключения, житейский опыт… Вместе с крупнейшим книжным сервисом в России и странах СНГ Литрес мы сделали подборку аудио– и электронных книг, созданными digital-авторами платформы Литрес: Самиздат от первого лица.

"А чего дома сидеть? Вольный поход. Книга первая. Дилетант", Анна Смолина

Фото: пресс-служба

Автор этой книги Анна Смолина запланировала свое экстремальное путешествие, чтобы круто поменять опостылевшую жизнь в Москве. У нее была высокооплачиваемая работа и блестящие карьерные перспективы, но она не чувствовала себя счастливой. Тогда она решила отправиться в Магадан на… велосипеде, взяв с собой своего питомца – таксу Капу. Формальным поводом для такого отчаянно смелого вояжа было намерение помериться с мамой. Но по дороге планы изменились. Анна встретила своего будущего супруга и начала путешествовать с ним. Путешествие, длинною в жизнь, стало основой не только для книги, но и для ее экранизации. В 2023 году на экраны вышел фильм "Поехавшая", а Анна навсегда убедилась, что не стоит цепляться за прошлое, путешествие может стать отличным решением, чтобы обрести себя и свое счастье.

"Жилой комплекс "Курицын", Дмитрий Петров

Дмитрия Петрова называют новым О. Генри. Из тривиальной бытовой ситуации ему удалось набрать материала на плутовской роман, в котором главный герой после долгих испытаний выходит победителем. Отдельное достоинство текста – искрометный юмор (читатели утверждают, что от смеха будут болеть пресс и щеки!). Итак, место действия – неназванный, но легко угадываемый город Н, стройка. Робкий провинциал Саша Попов остаётся за главного на стройке жилого комплекса после того, как его не чистого на руку шефа арестовывают за финансовые махинации. Шеф велит продолжать работы и намерен кинуть дольщиков и партнеров по бизнесу, но неожиданно умирает. И – Саша Попов остаётся единственным ответственным за происходящее. Как поступить? В его руках – миллион долларов. Вокруг – наследники покойного, бестолковые подчиненные, волокита и бюрократия… В этих условиях герой продолжает наивно надеяться, что ему удастся возвести дом мечты, но постепенно превращается в Майкла Корлеоне. Все совпадения с реальностью, разумеется, случайны!

"Время лечит не спеша", Дмитрий Павлоцкий

Что-то пошло не так в жизни главного героя – успешного тридцатилетнего петербуржца Глеба. Несчастье следует за несчастьем. Жена уходит к другому, некогда любимая работа перестаёт удовлетворять, мать начинает тяжело болеть… Единственной точкой опоры оказывается друг, который убеждает, что все это – черная полоса, которая когда-нибудь закончится. Но этого не происходит, и Глеб начинает скрупулезную ревизию собственной жизни. Какое же решение, принятое в прошлом, привело его ко всем этим горестям? Может ли он что-то исправить и вновь обрести почву под ногами? Или – теперь он до конца своих дней будет расплачиваться за ошибки минувшего?

"Спасите! Фриланс", Ирина Моисеева

Фриланс – это тренд, необходимость и иногда… катастрофа. Так произошло для главной героини этой юмористической повести, которая вынуждена совмещать дистанционную работу с семейной жизнью со всем ее неизбежным хаосом – нужно присматривать за детьми, вовремя кормить котов, готовить обед, делать уборку, заботиться о супруге. Ситуация осложнена еще и тем, что незадачливой Ирине пока не понятно, как достичь успеха в столь новой для нее сфере. Растерянность сменяется удовольствием и успехом, когда героиня входит во вкус и обретает новых друзей – таких же, как она, "удаленщиков", решивших расстаться с опостылевшей офисной работой и начать зарабатывать сидя дома. Благодаря им Ирина понимает, что её козыри в новой ситуации – это далеко не только профессиональная компетентность, но и чувство юмора, чуткость и отзывчивость.

"Мамы вошли в чат. Сборник", Марина Лимонова, Алена Иванкова и др.

Возможно ли быть идеальной матерью своему ребенку? Через что приходится пройти женщинам, чтобы забеременеть? Как выстраивать отношения с близкими после рождения малыша? У молодых матерей много вопросов, но есть и опыт, которым они готовы щедро делиться. Эта книга – сборник откровенных историй о материнстве. Ключевой посыл каждой из них – это дело не для слабонервных. Сложностей очень много, которые усугубляются тем, что все вокруг отлично знают, как лучше. От этого – еще больше неуверенности. Двадцать правдивых историй, рассказанных реальными женщинами, – бесценные свидетельства о беременности, родах, грудном вскармливании и воспитании. А ещё это акт поддержки всем, кто решился на прибавление в семье.


По специальному промокоду dniab23 вы получите 20% скидку на Литрес Абонемент. С ним можно ежемесячно брать себе электронную или аудиокнигу стоимостью до 700 рублей из самого большого в России каталога, включая новинки и бестселлеры, а также получить две книги из специальной подборки.

26 марта 2023, 10:59
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

По теме

Не пропустите: 5 лучших аудионовинок, которые стоит послушать

Попробуй разгадать: 5 увлекательных детективных новинок

Попробуй разгадать: 5 увлекательных детективных новинок
Детектив – жанр, который постоянно трансформируется, но никогда не устаревает.

Не пропустите: 5 лучших аудионовинок, которые стоит послушать

Не пропустите: 5 лучших аудионовинок, которые стоит послушать
Подборка наполнит красотой и смыслом прогулки.

Как правильно выбрать книгу для ребенка, чтобы чтение было нескучным

Как правильно выбрать книгу для ребенка, чтобы чтение было нескучным
Первое впечатление – самое важное.

"Игрок" Достоевского: наскоро написанный роман о страстях человеческих

"Игрок" Достоевского: наскоро написанный роман о страстях человеческих
Что почитать на досуге.

Марионетки на войне: Пушкин, Достоевский и Есенин стали жертвами злобного диктатора

Марионетки на войне: Пушкин, Достоевский и Есенин стали жертвами злобного диктатора
Этих российских писателей использовали фашисты.

Выбор читателей

24/03ПтнВсе-таки рак: наглотавшаяся таблеток Пугачева осталась совсем одна 24/03ПтнСудьба Дрожжиной и Цывина решена: В деле о наследстве Баталова поставлена точка 24/03Птн"Психиатрия": буйного Киркорова в женских колготках экстренно забрали санитары 25/03Сбт"Разошлись окончательно": вышвырнутый любовник Бабкиной готовится стать папой 24/03Птн"Почему организаторы с ней работают?": Соседов о сорвавшей концерт МакSим 24/03Птн"Уже": возле гроба Толкалиной после отпевания расцвели крокусы