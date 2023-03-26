Автофикшн: 5 увлекательных книг для знакомства с жанром

Автофикшн – жанр, в котором автор не прячется за выдуманным персонажем, а становится им, рассказывая реально произошедшую с ним историю, которая достойна того, чтобы стать книгой.



Духовные и философские поиски, авантюры и приключения, житейский опыт… Вместе с крупнейшим книжным сервисом в России и странах СНГ Литрес мы сделали подборку аудио– и электронных книг, созданными digital-авторами платформы Литрес: Самиздат от первого лица.

"А чего дома сидеть? Вольный поход. Книга первая. Дилетант", Анна Смолина

Автор этой книги Анна Смолина запланировала свое экстремальное путешествие, чтобы круто поменять опостылевшую жизнь в Москве. У нее была высокооплачиваемая работа и блестящие карьерные перспективы, но она не чувствовала себя счастливой. Тогда она решила отправиться в Магадан на… велосипеде, взяв с собой своего питомца – таксу Капу. Формальным поводом для такого отчаянно смелого вояжа было намерение помериться с мамой. Но по дороге планы изменились. Анна встретила своего будущего супруга и начала путешествовать с ним. Путешествие, длинною в жизнь, стало основой не только для книги, но и для ее экранизации. В 2023 году на экраны вышел фильм "Поехавшая", а Анна навсегда убедилась, что не стоит цепляться за прошлое, путешествие может стать отличным решением, чтобы обрести себя и свое счастье.

"Жилой комплекс "Курицын", Дмитрий Петров

Дмитрия Петрова называют новым О. Генри. Из тривиальной бытовой ситуации ему удалось набрать материала на плутовской роман, в котором главный герой после долгих испытаний выходит победителем. Отдельное достоинство текста – искрометный юмор (читатели утверждают, что от смеха будут болеть пресс и щеки!). Итак, место действия – неназванный, но легко угадываемый город Н, стройка. Робкий провинциал Саша Попов остаётся за главного на стройке жилого комплекса после того, как его не чистого на руку шефа арестовывают за финансовые махинации. Шеф велит продолжать работы и намерен кинуть дольщиков и партнеров по бизнесу, но неожиданно умирает. И – Саша Попов остаётся единственным ответственным за происходящее. Как поступить? В его руках – миллион долларов. Вокруг – наследники покойного, бестолковые подчиненные, волокита и бюрократия… В этих условиях герой продолжает наивно надеяться, что ему удастся возвести дом мечты, но постепенно превращается в Майкла Корлеоне. Все совпадения с реальностью, разумеется, случайны!

"Время лечит не спеша", Дмитрий Павлоцкий

Что-то пошло не так в жизни главного героя – успешного тридцатилетнего петербуржца Глеба. Несчастье следует за несчастьем. Жена уходит к другому, некогда любимая работа перестаёт удовлетворять, мать начинает тяжело болеть… Единственной точкой опоры оказывается друг, который убеждает, что все это – черная полоса, которая когда-нибудь закончится. Но этого не происходит, и Глеб начинает скрупулезную ревизию собственной жизни. Какое же решение, принятое в прошлом, привело его ко всем этим горестям? Может ли он что-то исправить и вновь обрести почву под ногами? Или – теперь он до конца своих дней будет расплачиваться за ошибки минувшего?

"Спасите! Фриланс", Ирина Моисеева

Фриланс – это тренд, необходимость и иногда… катастрофа. Так произошло для главной героини этой юмористической повести, которая вынуждена совмещать дистанционную работу с семейной жизнью со всем ее неизбежным хаосом – нужно присматривать за детьми, вовремя кормить котов, готовить обед, делать уборку, заботиться о супруге. Ситуация осложнена еще и тем, что незадачливой Ирине пока не понятно, как достичь успеха в столь новой для нее сфере. Растерянность сменяется удовольствием и успехом, когда героиня входит во вкус и обретает новых друзей – таких же, как она, "удаленщиков", решивших расстаться с опостылевшей офисной работой и начать зарабатывать сидя дома. Благодаря им Ирина понимает, что её козыри в новой ситуации – это далеко не только профессиональная компетентность, но и чувство юмора, чуткость и отзывчивость.

"Мамы вошли в чат. Сборник", Марина Лимонова, Алена Иванкова и др.

Возможно ли быть идеальной матерью своему ребенку? Через что приходится пройти женщинам, чтобы забеременеть? Как выстраивать отношения с близкими после рождения малыша? У молодых матерей много вопросов, но есть и опыт, которым они готовы щедро делиться. Эта книга – сборник откровенных историй о материнстве. Ключевой посыл каждой из них – это дело не для слабонервных. Сложностей очень много, которые усугубляются тем, что все вокруг отлично знают, как лучше. От этого – еще больше неуверенности. Двадцать правдивых историй, рассказанных реальными женщинами, – бесценные свидетельства о беременности, родах, грудном вскармливании и воспитании. А ещё это акт поддержки всем, кто решился на прибавление в семье.





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