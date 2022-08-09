В ДТП с иномаркой и автобусом в Москве пострадали 3 человека

В Москве на Зубовском бульваре произошла авария. Сообщается, что иномарка врезалась в автобус.
По данным телеканала "360", в результате случившегося пострадали три человека. Обстоятельства выясняются.
В Москве на Зубовском бульваре произошла авария. Сообщается, что иномарка врезалась в автобус.
По данным телеканала "360", в результате случившегося пострадали три человека. Обстоятельства выясняются.
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