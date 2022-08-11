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Сгорели заживо: 5 человек погибли в ДТП на трассе в Ростовской области

Сгорели заживо: 5 человек погибли в ДТП на трассе в Ростовской области

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Под конец дня 10 августа в Ростовской области произошла смертельная авария. У грузовика повредилось колесо, ввиду неисправности он вылетел на встречку и врезался в легковушку, где находилось 5 человек. Как передает телеканал "360", они сгорели заживо. По данным RT, автокатастрофа зафиксирована на трассе Волгодонск — Зимовники.

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Также есть информация о состоянии водителя грузовика после ДТП: ему оказали на месте происшествия медпомощь. В момент столкновения в кабине были женщина с ребенком, их госпитализировали с различными травмами, сообщает Царьград.

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Фото: pixabay.com
Автор: 11 августа 2022, 09:27 Источник: Царьград ✓ Надежный источник

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