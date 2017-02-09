Убийство ополченца Гиви Корчевников покидает "Прямой эфир" Донбасс в огне Сто дней президента Трампа Дом-2

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Из Bentley московского банкира украли портфель за 200 тысяч

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В Москве ограбили банкира Мирлана Ташметова. Из Bentley председателя правления Алма Банка украли кожаный портфель за 200 тысяч рублей и наличные в размере 7,5 тысячи долларов, передает РЕН ТВ.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента.

9 февраля 2017, 11:32

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