За ранеными при ДТП в Москве детьми прилетел вертолет

Днем 24 февраля на улице Скобелевская на юго-западе Москвы столкнулись автомобили Hyundai и Volkswagen. Пострадали три человека, из которых двое – дети. За ними на место ДТП прилетел вертолет, передает телеканал "360". Пострадавшие будут доставлены в НИИ детской хирургии и травматологии, сообщили в пресс-службе Московского авиационного центра.