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Вторник 1 августа

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Ну и козел! Рогатый попал на видео в неожиданном месте

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В горах Кавказа внезапно возникли качели...

Кто хочет — ищет способ, кто не хочет — причину. Это доказал необычный козел из Дагестана, который покатался на импровизированном "аттракционе" во время прогулки в горах. На видео засняли, как животное раскачивается на проводах, зацепившись за них рогами. Видео из регионального телеграм-канала опубликовал Пятый канал.

Осторожно: такие развлечения опасны для жизни, поэтому ни в коем случае не повторяйте. Но животному крупно повезло. Ну и козел! Настоящий счастливчик, теперь еще и звезда Сети! Видеоролик изумил интернет-пользователей.

1 августа 2023, 08:03
Фото: Valery Lukyanov/Russian Look/www.globallookpress.com
Телеграм-канал "True Dagestan"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Трогательная дружба козла и тигра

Амур маленького друга трепетно бережет
Сотрудники зоопарка поселили новоиспеченных приятелей в одном вольере
Тигр и козел вместе гуляют до темноты
Амур умеет охотиться на коз и кроликов, но этого козла он трогать не стал, поскольку тот оказался очень смелым
Козел принял тигра за своего вожака и всюду следует за ним
Тигр Амур и козел Тимур играют друг с другом
За время совместного проживания двух зверей тигра периодически кормят живой пищей, и он не пытается напасть на козла
Тимур не любит быть далеко от тигра
Амур не смотрит на Тимура как на добычу

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