Happy Happy Happy и не только: почему Сеть заполонили ролики с котами

Последние месяцы на просторах Интернета завирусились ролики с танцующими котами. Рассказываем, кто они такие и откуда взялись.

Весна 2023 года оказалась неожиданно богата на новые видео-мемы. Особенная популярность, как ни странно, в этом сезоне досталась четвероногим и усатым друзьям человека. Сегодня в Сети гуляет огромное количество роликов с танцующими котами в главных ролях. Один из них хлопает в ладоши под веселую песню, другой носит костюм банана и все время плачет, третий постоянно крутится вокруг своей оси. За что же эти разные персонажи так полюбились интернет-пользователям?

Happy Happy Happy Cat

Этот кот – главный персонаж видео-эпопеи. Он хлопает в ладоши под песню My Happy Song, стоя на задних лапках, и радуется всему, что бы с ним ни происходило. Оригинальный ролик появился в Сети еще в 2015 году и мгновенно завирусился.

Sad Banana Cat

Кот в костюме банана – один из главных друзей и помощников Happy Happy Happy Cat. Он всегда грустит, когда другие оказываются в неприятности, но не бросает товарищей в беде. Оригинальное изображение создал один из пользователей.

Apple Cat

Кот в костюме красного яблоко всегда спешит и никогда не выражает никаких эмоций. Чаще всего его можно увидеть в компании Sad Banana Cat. Иногда их компаньонами становятся и другие коты-фрукты.

Кот Максвелл

Этот черно-белый четвероногий постоянно крутится вокруг своей оси или танцует. Оригинальный снимок с ним, а точнее – с ней, опубликовали в Сети еще в 2017 году. Кошку по имени Джесс запечатлели на фото, когда она сидела на листе бумаги с надписью "Не сгибать".