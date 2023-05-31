Happy Happy Happy и не только: почему Сеть заполонили ролики с котами

Певица Слава в больнице Тесты Приговор Цивина и Дрожжиной Игры Сонник

Топ новостей недели

Названа баснословная стоимость дизайнерского наряда Пугачевой с похорон ЮдашкинаНазвана баснословная стоимость дизайнерского наряда Пугачевой с похорон Юдашкина Облупившийся крест и выцветшие венки: про могилу Руслановой все забыли после похоронОблупившийся крест и выцветшие венки: про могилу Руслановой все забыли после похорон Бывший муж Бородиной подарил своей возлюбленной роскошный особняк Бывший муж Бородиной подарил своей возлюбленной роскошный особняк Пугачева ни при чем: раскрыты подробности приезда из Израиля матери на похороны ЮдашкинаПугачева ни при чем: раскрыты подробности приезда из Израиля матери на похороны Юдашкина

Лента новостей

Вторник 30 мая

00:38Happy Happy Happy и не только: почему Сеть заполонили ролики с котами 21:50Родственникам овдовевшей Гурцкая передали вещи и деньги скоропостижно умершего Кучеренко 21:30"У меня была истерика": надевшая черный платок Волочкова сообщила о потере 21:19Собянин: всем жителям поврежденных домов оказываем социальную и психологическую поддержку 21:10Выписанная из роддома жена Прилучного планирует снова рожать 20:50Не спит с женой: На какие жертвы пошел Маликов ради семьи 20:30"Соблазнительно": Екатерина Шпица обнажилась ради горячего снимка 20:06Видео с места трагедии в Ростове-на-Дону будоражит душу 19:16Господи, помилуй: что случилось с прижатой десятитонной глыбой могилой Абдулова 19:00"Пришлось вызвать скорую": лицо и тело дочери Серова покрылось волдырями 18:20Певица Слава рассказала о своем диагнозе: Было плохо 18:00"Инородное тело спровоцировало отек": врачи извлекли из ребенка высохший плод 17:41"Быстро задыхаюсь": почему к Прилепину почти никого не пускают в больницу 17:10"Обе мои беременности не запланированы": звезда сериала "СашаТаня" приоткрыла завесу личной жизни 16:37"Доругался": Норкин попал в больницу после скандала в эфире 16:01Танцор диско: красавец-сын Кабо потряс пластикой и артистизмом 15:46"Прекрасный концерт": как Проскурякова сходила на выступление Галкина* 15:00Водитель BMW врезался в толпу людей 14:00Москвичам пообещали сухую и теплую погоду 30 мая 13:40Два сериала и главная роль в фильме: бывший Бузовой Дава решил стать актером 13:20Найдена альтернатива марафону желаний 13:00"На диетах не сижу": как Виктория Дайнеко готовится к лету 12:20Где сильнее всего подорожали апартаменты 12:00Малахова сняли в обнимку с роскошной дамой после слухов о разводе 11:40Как заработать на "убитой" квартире 10:50Раменки вышел в лидеры по объемам "элитки" 10:20Почему россияне отказываются покупать вторичные квартиры 10:00Волочкова поставила точку в истории с избившим жену экс-любовником 09:30"Моя фамилия мешала детям": как живет 69-летний композитор "Пластилиновой вороны" Гладков 09:00Россиянам дали рекомендации по аренде квартир 08:40Гурцкая, Юдашкина, Великанова: самые красивые вдовы весны-2023 08:20"Очень много кислоты": почему сок натощак это не лучшая идея 08:00Как улучшить память во сне: советы сомнолога 06:07Как избавиться от долгов по кредитке: объяснил экономист 04:17Секреты здорового питания: бобовые и витамин D 02:04Неожиданное признание: кем работал Сергей Жилин до дирижерства 00:13"Операция "Фортуна": Искусство побеждать": как Гай Ричи спас шпионское кино 22:38"А мне это понравилось": Крюков вспомнил о связи с Табаковым в стенах театра 21:40Стаканы и вилки Инны Чуриковой передали в музей 21:23Экс-депутат о Пугачевой: Галкин* полностью поглотил, прожевал и выплюнул ее 21:02Легкий способ экономить на бензине без риска для жизни 20:45Меган Фокс призналась в психическом расстройстве 20:15"Никому не нужны": продюсер о выставленных на продажу русскоязычных песнях Брежневой и Меладзе 19:45Борющаяся с раком Светлана Крючкова изменилась до неузнаваемости 19:15Накануне госпитализации певица Слава летала за границу 18:39Реальный срок: Дрожжина сняла обручальное кольцо на фоне приговора 18:19Как стать сильной женщиной: советы Ксении Бородиной 17:38Кот вместо полотенца: Анастасия Волочкова снова позирует обнаженной (фото) 17:14Певицу Славу срочно увезли в больницу: раскрыта причина 16:50Таро предсказали несчастье в жизни дочери Агутина и Варум
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Happy Happy Happy и не только: почему Сеть заполонили ролики с котами

126

Последние месяцы на просторах Интернета завирусились ролики с танцующими котами. Рассказываем, кто они такие и откуда взялись.

Весна 2023 года оказалась неожиданно богата на новые видео-мемы. Особенная популярность, как ни странно, в этом сезоне досталась четвероногим и усатым друзьям человека. Сегодня в Сети гуляет огромное количество роликов с танцующими котами в главных ролях. Один из них хлопает в ладоши под веселую песню, другой носит костюм банана и все время плачет, третий постоянно крутится вокруг своей оси. За что же эти разные персонажи так полюбились интернет-пользователям?

Happy Happy Happy Cat

Этот кот – главный персонаж видео-эпопеи. Он хлопает в ладоши под песню My Happy Song, стоя на задних лапках, и радуется всему, что бы с ним ни происходило. Оригинальный ролик появился в Сети еще в 2015 году и мгновенно завирусился.

Sad Banana Cat

Кот в костюме банана – один из главных друзей и помощников Happy Happy Happy Cat. Он всегда грустит, когда другие оказываются в неприятности, но не бросает товарищей в беде. Оригинальное изображение создал один из пользователей.

Apple Cat

Кот в костюме красного яблоко всегда спешит и никогда не выражает никаких эмоций. Чаще всего его можно увидеть в компании Sad Banana Cat. Иногда их компаньонами становятся и другие коты-фрукты.

Кот Максвелл

Этот черно-белый четвероногий постоянно крутится вокруг своей оси или танцует. Оригинальный снимок с ним, а точнее – с ней, опубликовали в Сети еще в 2017 году. Кошку по имени Джесс запечатлели на фото, когда она сидела на листе бумаги с надписью "Не сгибать".

31 мая 2023, 00:38
Фото: кадр youtube.com
Тинькофф Журнал✓ Надежный источник

По теме

Не разлей вода: как кот и бобр стали лучшими друзьями

Видео с места трагедии в Ростове-на-Дону будоражит душу

Видео с места трагедии в Ростове-на-Дону будоражит душу
Весть о смертельном происшествии прогремела на всю Россию. 30 мая в Ростове-на-Дону обрушилась трибуна во время проведения спортивного мероприятия.

Лера Кудрявцева показала шаловливого кота (видео)

Лера Кудрявцева показала шаловливого кота (видео)
Звездная блондинка Лера Кудрявцева опубликовала кадры с милым питомцем. Известная российская актриса и телеведущая Лера Кудрявцева побаловала подписчиков забавным видео.

Большая редкость: ученые сняли на видео защитный шар кальмара на дне океана

Большая редкость: ученые сняли на видео защитный шар кальмара на дне океана
Ученым крайне редко удается запечатлеть на камеру удивительное природное явление. В Сети появились редкие кадры.

Огромный паук поймал рыбу и съел ее на глазах у эколога – видео

Огромный паук поймал рыбу и съел ее на глазах у эколога – видео
Удивительный природный феномен попал в объектив камеры. В Южной Америке на реке Суринам крупный паук изловил и съел крупную рыбу.

Четырехлапое существо попало на камеру в темноте – видео

Четырехлапое существо попало на камеру в темноте – видео
На просторах Интернета опубликовали странный ролик. На видео с трудом можно разобрать, что за нечто пробежало перед автомобилем. В Сети появились пугающие кадры, снятые на камеру видеорегистратора в автомобиле.

Выбор читателей

29/05ПндКак жить в эпоху тревожных расстройств и сохранять здоровье 29/05Пнд"Уехать куда угодно": Якубович рассказал об эмиграции 29/05ПндБорющаяся с раком Светлана Крючкова изменилась до неузнаваемости 29/05ПндЭкс-депутат о Пугачевой: Галкин* полностью поглотил, прожевал и выплюнул ее 29/05Пнд“Драматично уходит в никуда”: Высоцкая впала в стресс из-за травли 29/05ПндВиноваты оба? Главную причину развода Асмус и Харламова подняли спустя годы