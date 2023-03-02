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Спасите животное: живодер снимает на камеру издевательства над котом

Пушистик в опасности.
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На Урале зоозащитники забили тревогу из-за появившихся в Сети роликов, на которых запечатлены издевательства над беззащитным котом. Мужчина, судя по всему, специально создал YouTube-канал, чтобы выкладывать туда ужасающие кадры.

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Полуголый житель Екатеринбурга хватал пушистика за шкирку, заставлял его "качать пресс", а на одном видео лапы животного перемотаны скотчем! Как пишет портал URA.ru, теперь неравнодушные жители намерены привлечь к ответственности живодера, который получает удовольствие, снимая все это на камеру, а также ищут возможность спасти питомца.


Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 2 марта 2023, 02:25 Источник: URA.ru ✓ Надежный источник

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