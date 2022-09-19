В Брянской области сняли на видео редкое животное

В заповеднике "Брянский лес" ученые сняли на видео барсуков, которые обитают в естественной среде. На кадрах милые животные играют друг с другом и прыгают на деревья. Также ученые заповедника впервые смогли записать голос барсука.
Специалисты отметили, что в этом году все семейства барсуков в заповеднике дали потомство, так что популяция размножается.
Европейский барсук включен в Красную книгу Брянской области. Век назад в регионе числились всего около тысячи таких животных, а потом и вовсе около 300. Всему виной стала охота, которая бесконтрольно процветала здесь в 60-х.
Сейчас их по-прежнему около 350 особей. Охота на барсуков запрещена.