Собаки в Волгограде настолько ленивы, что пользуются автобусами – видео

Жители Волгограда сняли на видео поезду бродячей собаки в общественном транспорте.

Собаки довольно умные животные, и с этим утверждением, пожалуй, никто не сможет поспорить, поскольку они не раз удивляли людей своим интеллектом. Но в Волгограде слишком умные четвероногие начали беспокоить граждан.

Дело в том, что бродячих псов в городе достаточно много, и это очень волнует местных. Собаки держат в страхе людей уже в общественном транспорте. Некоторые из шерстистых используют автобусы и троллейбусы для передвижения.

Например, на прошлой неделе в Тракторозаводском районе города пес зашел в троллейбус № 8А около 6:10 на остановке "Парк памяти" и вышла на "12-й школе", что не могло не удивить пассажиров. Один из них снял видео и опубликовал кадры в интернете.