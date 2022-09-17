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Собаки в Волгограде настолько ленивы, что пользуются автобусами – видео

Жители Волгограда сняли на видео поезду бродячей собаки в общественном транспорте.
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Собаки довольно умные животные, и с этим утверждением, пожалуй, никто не сможет поспорить, поскольку они не раз удивляли людей своим интеллектом. Но в Волгограде слишком умные четвероногие начали беспокоить граждан.

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Дело в том, что бродячих псов в городе достаточно много, и это очень волнует местных. Собаки держат в страхе людей уже в общественном транспорте. Некоторые из шерстистых используют автобусы и троллейбусы для передвижения.

Например, на прошлой неделе в Тракторозаводском районе города пес зашел в троллейбус № 8А около 6:10 на остановке "Парк памяти" и вышла на "12-й школе", что не могло не удивить пассажиров. Один из них снял видео и опубликовал кадры в интернете.

КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Фото: Ferrari/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Автор: 17 сентября 2022, 02:04 Источник: bloknot-volgograd.ru ✓ Надежный источник

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