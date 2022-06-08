Облюбовавшие площадку собаки играют вместо детей: видео

Одна из жительниц, возмущенная таким положением дел в поселке, сняла резвящихся на площадке животных на камеру. Женщина отметила, что местные власти не предпринимают никаких мер для того, чтобы площадка был ограждена от собак и дороги. В результате дети должны стоять в сторонке, пока собаки играют вместо них.
После того, как ролик появился в соцсети "ВКонтакте" в сообществе "ЧС Тюмень", пресс-служба местной администрации поспешила дать ответ – пишет URA.RU. В пресс-службе заметили, что все животные на видео в ошейниках, значит они домашние и находятся на самовыгуле. Беседы с владельцами таких собак проводятся, но на этом полномочия местных органов исчерпаны. Собственники животных должны сами чувствовать свою ответственность, а также помочь здесь может общественный контроль.