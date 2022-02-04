Огромное волосатое существо спустилось в метро Москвы: видео ужасает

В соцсетях появились шокирующие кадры разгуливающей по московской подземке огромной альпаки. Пушистое мозоленогого животное как ни в чем не бывало ходило по вагону метро, вызывая восторг и ужас одновременно.
Пассажиры метро Москвы снимали происходящее на видео. Южноамериканская альпака оказалась питомцем какой-то москвички. Женщина в ярко-розовых штанах привязала животное на поводок и отправилась с ней по делам. Странная парочка вышла на станции "Краснопресненская".
В комментариях к видео пользователи раскритиковали хозяйку альпаки. По их мнению, такое обращение с животными жестоко. Хотя некоторые не увидели в такой транспортировке альпаки ничего предосудительного. Альпака чувствовала себя вполне сносно во время поездки, это было заметно.
Напомним, альпаки живут в Андах, в Перу, на территории Эквадора, северного Чили и западной Боливии. Это домашнее животное, разводят для стрижки шерсти.