Не спасают, а убивают: зоозащитников шокировало "собачье гетто" в приюте для животных

Смотря на кадры, появившиеся в Сети из одного из приютов, остается только плакать. Зоозащитники обнаружили в Свердловской области истощенных, обреченных и больных собак.
Приют, где животных, скорее, медленно убивают, чем спасают находится в городе Камышлов. Придя туда с визитом, активисты увидели ужасную картину: подопечным не оказывается должное лечение, вместо корма им дают помои, клетки грязные, а у некоторых животных сквозь кожу видно кости!
По словам зоозащитников, это место больше похоже на "собачье гетто", а сколько питомцев здесь погибло, неизвестно.
"Обращаемся от лица жителей Свердловской области и зоозащитников, ко всем ветвям власти — остановите это", — приводит слова волонтеров издание URA.ru.