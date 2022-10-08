Греко-римская: милые котята устроили драку

В социальных сетях набирает популярность видео с двумя пушистыми комочками, которые решили выяснить отношение. Правда, сделали они это максимально мило, чем развеселили публику.
На кадрах видно, как белые котята встали в стойку и машут друг на друга лапками. При этом питомцы шипят и мяукают. В итоге один набрасывается на второго и валит его на пол. Второй, не желая сдаваться, пытается укусить первого за ушко.
Милая драка котят даже вызвала радость у пользователей. Один из них пошутил, что комочки занимаются греко-римской борьбой.