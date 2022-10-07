Ловкая лиса провела мастер-класс по охоте – видео

Жители Санкт-Петербурга стали свидетелями жуткого зрелища. Ловкая лиса провела мастер-класс по охоте и попала на видео. Хищник по шуму травы определил местонахождение мыши и не оставил ей шансов.
Зверь молниеносно прыгнул и схватил маленького грызуна, после чего на глазах у изумленной публики принялся за трапезу. На кадрах видно, как лиса держит мышку в пасти.
Видео появилось в одном из городских пабликов Петербурга. Местные жители начали иронизировать в комментариях, что лису надо привлечь для борьбы с местными крысами.