Крокодил и лев подрались за добычу – видео

Южно-Африканская Республика богата своей фауной – страна просто кишит самими опасными животными. Как правило, хищники не заходят на территории друга, чтобы избежать кровопролития. Однако недавно одной туристке удалось снять в ЮАР уникальные кадры.
На видео попала наглая рептилия, которая захотела лишить обеда целое семейство львов. В итоге дикой кошке пришлось сразиться с крокодилом за добычу.
Попутно животным пришлось оберегать своих детенышей от непрошенного гостя. В итоге крокодил, конечно, урвал себе кусок мяса, однако к тому времени львы уже насладились тушкой козла.