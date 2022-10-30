Нападение медведя-людоеда на альпиниста попало на видео

Страшная история приключилась с альпинистом в Японии. Желание пощекотать себе нервы привело его на один из местных спящих вулканов, однако реальной угрозой для экстремала стали не острые скалы, а медведь.
Как известно, медведи – плотоядные животные, поэтому они могут полакомиться и человеком. На это раз косолапому не повезло. Потенциальный обед отбился от него с помощью ног и громкого крика.
Примечательно, что альпинист сам снял на видео момент нападения. Страшные кадры зафиксировала камера, установленная на его теле. Кроме того, японец показал местные красоты.