"Грациозны и милы": самые маленькие в мире выдры попали на видео

Забавная история развернулась перед посетителями зоопарка города Новосибирска. Они увидели малышей выдры, которые то грелись на солнце, то резвились в вольере.
Видео с обитателями зоопарка сняла одна из посетительниц. Она поделилась кадрами на своем ютуб-канале. По данным телеканала "Царьград", женщине удалось запечатлеть самых маленьких в мире выдр: их порода называется азиатская бескоготная.
Игры малышей, конечно же, пришлись по вкусу пользователям Сети. Комментаторы осыпали животных теплыми словами. "Малыши абсолютно красивы, грациозны и милы", – написала одна из подписчиц.