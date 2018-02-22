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Панин плюнул на родину вслед за подлецом Серебряковым

Алексей Панин. Фото: GLOBAL LOOK press/Natalia Shakhanova
Скандальный артист готов бежать вон из России. "К чертовой матери, к черту на рога – только бы вон из этой страны", – кричит Алексей.
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Уехавший еще в 2012 году в Канаду на постоянное место жительства актер Серебряков позволяет себе делать оскорбительные заявления в адрес России. Он заявил, в частности, что национальная идея России заключается в силе, наглости и хамстве. "Если отъехать на 30, 50, 70 километров от Москвы, вы увидите много элементов из 1990 годов", – сказал актер в интервью популярному видеоблогеру Юрию Дудю. 

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Алексей Вячеславович Панин

Алексей Вячеславович Панин актер

Актер Алексей Панин поддержал предателя и подлеца. "Вы посмотрите на лица людей, с какими рожами они ходят по улице... Страна хамов. Когда вы приходите в магазин, в Европе вам улыбаются. В Москве тоже улыбаются, только в "Азбуке вкуса", потому что это магазин побогаче, а в "Пятерочках" никто не улыбается, – посетовал Панин. – Жители России не уважают друг друга и готовы уничтожить каждого, кто богаче, успешнее или красивее, демонстрируя свою быдлосилу". Не сила духа, не воли и культуры, а именно быдлосила".

"Эту страну надо любить на расстоянии, приезжать кататься на лыжах, а так – брать детей и валить отсюда. Если бы мое финансовое положение было бы таким, как десять лет назад, я бы собрал маму, дочку, всех в охапку, и моей ноги в этой стране не было бы уже давно. Уехал бы к чертовой матери, к черту на рога – только бы вон из этой страны", – цитирует Панина портал Ruposters.

Получатся, скандально известный артист плюнул на Россию вслед за коллегой. Вот такая у нас патриотично настроенная интеллигенция... Стоило матери, которая вырастила этих "сынов Отечества", чуть захворать, как Панин и Серебряков начали пинать ее ногами и плевать. И, конечно, теперь самое мудрое – бежать "к черту на рога". Подальше от родины, которая кормила, поила и давала самые высокие награды. 

"Алексей Панин переживает по поводу того, что ему в магазинах не улыбаются. Ну он, вероятно, не понимает, что все те скандалы, в которых он участвовал, мягко говоря, не поддерживаются обществом, поэтому и улыбаться ему люди не хотят. Обычно улыбаются тем, к кому испытывают светлые чувства. Он говорит, что если были бы деньги, он уже бы давно уехал из России. Мои подписчики готовы скинуться по рублю, чтобы его голубая мечта превратилась в явь", – прокомментировал Dni.Ru слова артиста член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Государственной думе Вадим Манукян.

Автор: Иван Губкин22 февраля 2018, 15:17
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