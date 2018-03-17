"Мы все становимся скотами": Обнажившийся Панин поделился откровением

Актер Алексей Панин записал видеообращение к своим поклонникам, в котором в очередной раз рассказал о проблемах россиян в отношениях между друг другом. С проникновенной речью актер выступил полуобнаженным, с накинутым на плечо полотенцем.

Алексей Панин известен своими жесткими высказываниями по самым разным поводам. Не так давно он поддержал актера Алексея Серебрякова в его нападках на россиян. Тогда некоторые поклонники поддержали его, однако нашлись и те, кто возмутился резкими словами.

Актер, по всей видимости. решил продолжить рассуждать на эту тему и записал целое видеообращение из Челябинска. "Нам наплевать друг на друга. Мы вроде все с вами рождаемся добрыми детьми, а почему-то становимся, выходя на улицу, какими-то скотами. Наша национальная идея – утопить друг друга, не пропустить друг друга", – выразил свое мнение Алексей Панин. "В Европе, наверное, тоже не все так хорошо, но люди улыбаются! Пока мы не научимся улыбаться с вами – друг другу, пространству -в нашей жизни ничего не изменится, к нам ничего хорошего не вернется", – считает он.

Публикация от Alexey Panin (@alekseypanin77) 17 Мар 2018 в 3:46 PDT

Напомним, в интервью блогеру Юрию Дудю еще в 2012 году переехавший в Канаду актер Алексей Серебряков заявил, что национальной идеей в России являются сила, наглость и хамство. Его слова заставили многих возмутиться, однако Алексей Панин поддержал своего коллегу.

Публикация от Alexey Panin (@alekseypanin77) 20 Янв 2018 в 9:22 PST

"Вы посмотрите на лица людей, с какими рожами они ходят по улице...", – обрушился тогда актер на соотечественников. "Жители России не уважают друг друга и готовы уничтожить каждого, кто богаче, успешнее или красивее, демонстрируя свою быдлосилу". Не сила духа, не воли и культуры, а именно быдлосила", – выразил он уверенность.