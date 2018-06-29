Серебряков оправдался за скандальное интервью

Блогер Юрий Дудь – кумир детей Алексея Серебрякова. Именно они уговорили актера дать интервью журналисту, после которого разразился нешуточный скандал.

Серебряков считает, что делает достаточно много на экране. Поэтому, по словам артиста, он не видит смысла в выступлении с манифестами и не намерен объяснять людям, чем занимается в жизни.

"Дело все в том, что Дудь является кумиром моих детей. Я, в принципе, сначала отказался, но настойчивые требования моих детей привели к тому, что я поговорил с Дудем", – сказал актер. По словам Серебрякова, он вообще не любит давать интервью и во время встреч с журналистами чувствует себя неуверенно.

Недавно россиян возмутили слова Алексея Серебрякова о национальной идее. Он заявил в интервью популярному блогеру Юрию Дудю, что такой идеей в России являются "сила, наглость и хамство". Многие в стране, в том числе известные политики и артисты сочли такое определение оскорбительным, напоминает "Газета.ru".

Серебряков в гостях у Дудя сообщил, что русофобом себя не считает. И подчеркнул, что на мнение общественности внимания не обращает – важно лишь то, что о нем думает супруга.

Публикация от Алексей Серебряков (@alexey_serebryakov_fan) 27 Июн 2018 в 8:27 PDT

Алексей в 2012 году уехал жить в Канаду. Однако позже признался, что там как актер никому не нужен, поэтому продолжит работать в российских проектах. Однако теперь предложений о сотрудничестве будет гораздо меньше.

Режиссер, зампредседателя комитета Госдумы по культуре Владимир Бортко не стал бы приглашать Алексея Серебрякова, который снимался в его сериале "Бандитский Петербург". Бортко считает, что артисту вообще перестанут предлагать роли в российском кино.

Такого же мнения придерживается глава "Мосфильма" Карен Шахназаров. Режиссер уверен, что Серебряков грубыми высказываниями о России зарабатывает плюсы на своей новой родине, в Канаде.