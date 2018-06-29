Серебряков оправдался за скандальное интервью
Серебряков считает, что делает достаточно много на экране. Поэтому, по словам артиста, он не видит смысла в выступлении с манифестами и не намерен объяснять людям, чем занимается в жизни.
"Дело все в том, что Дудь является кумиром моих детей. Я, в принципе, сначала отказался, но настойчивые требования моих детей привели к тому, что я поговорил с Дудем", – сказал актер. По словам Серебрякова, он вообще не любит давать интервью и во время встреч с журналистами чувствует себя неуверенно.
Недавно россиян возмутили слова Алексея Серебрякова о национальной идее. Он заявил в интервью популярному блогеру Юрию Дудю, что такой идеей в России являются "сила, наглость и хамство". Многие в стране, в том числе известные политики и артисты сочли такое определение оскорбительным, напоминает "Газета.ru".
Серебряков в гостях у Дудя сообщил, что русофобом себя не считает. И подчеркнул, что на мнение общественности внимания не обращает – важно лишь то, что о нем думает супруга.
Алексей в 2012 году уехал жить в Канаду. Однако позже признался, что там как актер никому не нужен, поэтому продолжит работать в российских проектах. Однако теперь предложений о сотрудничестве будет гораздо меньше.
Режиссер, зампредседателя комитета Госдумы по культуре Владимир Бортко не стал бы приглашать Алексея Серебрякова, который снимался в его сериале "Бандитский Петербург". Бортко считает, что артисту вообще перестанут предлагать роли в российском кино.
Такого же мнения придерживается глава "Мосфильма" Карен Шахназаров. Режиссер уверен, что Серебряков грубыми высказываниями о России зарабатывает плюсы на своей новой родине, в Канаде.
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