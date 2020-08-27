Организатор форума rAsia Baikal 2020 Шульгин о перспективах инноваций: Цифра позволяет делать бизнес

Визионер, инвестор, композитор и главный организатор IX Международного инновационного форума rAsia Baikal 2020 в Иркутске Александр Шульгин высказался о вызовах времени и современных технологиях. Он уверен, что они могут дать достойный отпор постоянно меняющейся реальности.



По словам Александра Шульгина, сегодня все происходит очень быстро – ничто не стоит на месте. "Каждый форум отличается, каждый день отличается, каждая секунда вообще отличается. В том-то и есть насыщенность жизни", – отметил организатор мероприятия.

Александр Шульгин подчеркнул, что сегодня мир столкнулся с новой угрозой – пандемией коронавируса. Зло в обличье опасной инфекции объединило нашу планету. Человечество столкнулось с ранее неизвестной проблемой. Но есть и то, что в хорошем плане объединяет мир.

По словам Александра Шульгина, это всемирная Сеть. "Она может связать любого человека, где бы он ни находился, бизнес... Сеть позволяет общаться, Цифра позволяет делать бизнес. Старые бизнесы, если они адаптируются к технологиям, то выживают и будут мимикрировать в новую среду", – заключил организатор форума rAsia Baikal 2020.

Напомним, в рамках форума мировые лидеры отрасли рассказали о последних инновациях в экономике, а также поделились опытом с начинающими предпринимателями. Российские и международные специалисты встретились 27 августа на оффлайн и онлайн-площадке, чтобы осудить насущные вопросы в условиях пандемии коронавируса.

Как писали "Дни.ру", спикерами мероприятия стали 13 экспертов из России и других стран, а также власти региона-хозяина форума, представители инвестиционных фондов, руководители корпораций, лидеры IT-сектора, эксперты по туризму и спорту, стартаперы и венчурные инвесторы. Специалисты обсудили, как выбрать профессию и верные сектора для старта бизнеса, как изучить конкурентную среду и провести трансформацию своей деятельности, какие расходы срезать и на чем сосредоточится.