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Международный форум rAsia Baikal 2020: Цифровизация всего и трансформация

Международный форум rAsia Baikal 2020: Цифровизация всего и трансформация

Фото: rasiabaikal.com
IX Международный инновационный форум rAsia Baikal 2020 приняла иркутская земля 27 августа. В его рамках мировые лидеры отрасли рассказали о последних инновациях в экономике, а также поделились опытом с начинающими предпринимателями.
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Российские и международные специалисты встретились на оффлайн и онлайн-площадке, чтобы осудить насущные вопросы в условиях пандемии коронавируса. Спикерами стали 13 экспертов из России и других стран, а также власти региона-хозяина форума, представители инвестиционных фондов, руководители корпораций, лидеры IT-сектора, эксперты по туризму и спорту, стартаперы и венчурные инвесторы.

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В Иркутске соберутся ведущие специалисты по инновационной экономике

В Иркутске 27 августа пройдет IX Международный форум rAsia Baikal 2020

Ситуация с коронавирусом повлияла на экономику всего мира, в том числе в Иркутской области. Многие отрасли до сих пор перестраиваются и пытаются найти выходы из кризиса.

"Мы ждем от этого форума поддержки нашей работы, новых цифровых решений, которые готовы внедрять у себя на Иркутской земле", – председатель правительства Иркутской области Константин Зайцев.

Визионер, инвестор, композитор и главный организатор мероприятия Александр Шульгин заявил, что целью rAsia Baikal 2020 является "цифровизация всего и трансформация". По его словам, на повестке дня – последние инновации, обсуждение возможностей для сотрудничества, истории успеха и демонстрация того, как инновационные технологии могут изменить мир и поддержать развитие глобальных экономик России, Азии и Запада.

"Мы прошли кризис лучше, чем ожидали. Его первую стадию. Однако мы не знаем, что будет дальше. Недооценка будущих изменений приведет к стратегическим ошибкам", – высказался сооснователь международной платежной системы QIWI Борис Ким.

В этом году основными темами форума стали: инвестиционная привлекательность региона, цифровая экономика, транспорт и логистика, городская среда, дата-центры, энергетика, блокчейн, киберспорт и туризм. Специалисты обсудили, как выбрать профессию и верные сектора для старта бизнеса, как изучить конкурентную среду и провести трансформацию своей деятельности, какие расходы срезать и на чем сосредоточится.

Создатель и генеральный директор ITSumma Евгений Потапов отметил, что цифровая трансформация бизнеса путем принятия цифровых технологий, которая неизбежно приводит к пересмотру бизнес-стратегии, целей, моделей, операций, продуктов и маркетингового подхода. По его словам, она призвана ускорить продажи и рост бизнеса.

"Побеждает тот, кто жаден до победы. Мы изначально придумали датчик стабилизации для игровых консолей. В итоге мы сделали для американской "военки" навигационные решения для симуляции боя. Это придумала для США российская компания! Вывод: нет одного места, типа Кремниевой долины – мир глобален и стал цифровым", – основатель технологической компании Innalabs Inc. Дмитрий Симоненко.

Автор: 27 августа 2020, 14:19 Источник: Irkutskmedia.ru ✓ Надежный источник
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