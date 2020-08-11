В Иркутске 27 августа пройдет IX Международный форум rAsia Baikal 2020

В конце августа в "Точке кипения" в Иркутстке пройдут IX Международный инновационный форум rAsia Baikal 2020. На мероприятие съедутся российские и мировые лидеры, которые расскажут о последниях новинках в экономике и обсудят возможности для сотрудничества, рассказал известный визионер, инвестор, композитор и главный организатор форума Александр Шульгин.



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