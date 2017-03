В Twitter введут плату для пользователей

Пользователям предлагалось пройти опрос, чтобы определить, какой интерфейс для них будет наиболее удобным. В компании подтвердили, что такое исследование действительно проводится, передает ФАН.

Платная подписка позволит существенно расширить функциональность. Так, сервис будет связан с приложением Tweetdeck, позволяющим работать сразу с несколькими аккаунтами, появятся и другие опции, сообщает The Verge.

Согласно данным источника компании, соцсеть еще не приступила к непосредственной разработке сервиса. Платная подписка станет новым источником средств для Twitter, рекламная выручка которого снижается.

Scoop: Twitter is developing an 'advanced TweetDeck' that would be available for monthly subscription fee & feature a range of new features: pic.twitter.com/MlKw8xZlVS