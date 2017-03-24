В Twitter введут плату для пользователей
Пользователям предлагалось пройти опрос, чтобы определить, какой интерфейс для них будет наиболее удобным. В компании подтвердили, что такое исследование действительно проводится, передает ФАН.
Платная подписка позволит существенно расширить функциональность. Так, сервис будет связан с приложением Tweetdeck, позволяющим работать сразу с несколькими аккаунтами, появятся и другие опции, сообщает The Verge.
Согласно данным источника компании, соцсеть еще не приступила к непосредственной разработке сервиса. Платная подписка станет новым источником средств для Twitter, рекламная выручка которого снижается.
Scoop: Twitter is developing an 'advanced TweetDeck' that would be available for monthly subscription fee & feature a range of new features: pic.twitter.com/MlKw8xZlVS— Andrew Tavani (@andrewtavani) 23 марта 2017 г.
Напомним, ранее руководство социальной сети "ВКонтакте" разрешило собирать группам деньги с пользователей. Решение об этом будут принимать в руководстве пабликов.
"Инди-музыканты могут собрать необходимую сумму на запись альбома, родительский комитет 11-го "А" класса – на выпускной", – приводит пример директор по электронной коммерции Юрий Иванов. Перевести средства можно будет с помощью пластиковых карт.
Кроме того, как писали Dni.Ru, пользователям ресурса теперь доступен счетчик просмотров публикации. В пресс-службе социальной сети объяснили, что новую функцию ввели, чтобы пользователь мог "отслеживать реакцию окружающих".
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