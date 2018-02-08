Сборную Канады жестко осадили после дискриминации России

Сборной Канады напомнили, как подобает себя вести. Чиновники разработали для буйных спортсменов и тренеров специальную памятку.

Поводом для такого резкого решения стала информация о том, что представители Олимпийской сборной Канады оскорбили одного из российских тренеров. Об этом спортивным чиновникам заявил глава российской делегации в Пхенчхане первый вице-президент ОКР Станислав Поздняков.

По словам функционера, глава канадской сборной принес свои извинения, но видимо для организаторов крупнейших соревнований этого оказалось недостаточно, и специально для Канады был разработана памятка, в которой описывается, как избегать конфликтных ситуаций, сообщает газета "Спорт Экспресс".

Отметим, что это не первый случай, когда канадцы набрасываются на наших атлетов. Если в хоккее противостояние наших стран уже стало спортивной традицией, то теперь представители Канады фактически объявили нам войну. Так, например, штаб-квартира Всемирного антидопингового агентства находится в Монреале, как и автор двух нашумевших докладов о допинге в российском допинге Ричард Макларен. Именно его исследования стали поводом для отстранения России от Олимпиады.

Кроме того, канадские спортсмены открыто выражают свое недовольство тем, что Спортивный арбитражный суд (CAS), оправдал наших атлетов и разрешил им участвовать в Играх. Так, канадский саночник Самуэль Эдни заявил, что день, когда CAS встал на сторону россиян – очень-очень-очень темный.

Его соотечественник, конькобежец Уильям Даттон потребовал исключить результаты россиян из квалификационных нормативов – именно из-за них он сам не смог пробиться на Игры. Ровно полгода назад бобслеист Джесс Лумсден призвал отстранить сборную России на несколько олимпийских циклов, а иначе ему так и не придется спокойно спать.