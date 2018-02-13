Траньков хочет дать леща опозорившемуся Коляде

Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков раскритиковал выступление российского фигуриста Михаила Коляды на Играх в Пхенчхане. Спортсмен считает: кататься так, как младший коллега, нельзя.

Михаил Коляда, ставший восьмым в короткой и вторым в произвольной программе, не оправдал надежд многих соотечественников. Фигурист завоевал серебро в составе российской команды, но это не спасло его от шквала критики. Многие не смогли простить 22-летнему Коляде двух падений во время выступления.

Среди тех, кто недоволен выступлением фигуриста, – и Максим Траньков. "Что бы я сказал Мише Коляде? Так кататься нельзя. Он, видимо, не понял, что такое командный турнир. Если ты хочешь быть чемпионом и голоден до побед, нужно настраиваться в два раза сильнее. Выходить и так кататься на Олимпийских играх – это не лучший вариант. После его выступления я сказал, что слава богу, что не выступаю на этом командном турнире. Если бы я его в раздевалке увидел, дал бы леща", – цитирует спортсмена "Чемпионат".

Миша Коляда дважды упал во время проката короткой программы. Очень жаль �� pic.twitter.com/sPsz7fXY7T — Sports.ru (@sportsru) 9 февраля 2018 г.

Однако не все считают, что Михаила Коляду стоит подвергать суровой критике. Такой точки зрения придерживается олимпийский чемпион Евгений Плющенко. "Мальчик-то талантливый, все может. На тренировках прыгает четверные, в том числе лутц. А здесь короткую программу провалил. И в произвольной поплыл сразу. Четверной лутц закончился падением, затем недокрутил четверной тулуп… Хорошо, с остальной программой справился. Проявил характер, зацепился за второе место и принес команде важнейшие очки. Да, задачу не выполнил, но изначально расчет был верный", – отметил Евгений.