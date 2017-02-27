На ЧЕ-2017 по легкой атлетике допустили лишь одну россиянку

Европейская легкоатлетическая ассоциация опубликовала списки участников зимнего чемпионата Европы, который пройдет в Белграде с 3 по 5 марта. Из россиян там только один человек – прыгунья в длину Дарья Клишина. В заявке она указана как нейтральный спортсмен, передает "Спорт-Экспресс". Отметим, в этом же качестве хотела выступить еще одна россиянка – бегунья Юлия Степанова. Напомним, имя спортсменки прогремело на весь мир благодаря ее работе на WADA в роли информатора. Степанова, однако, не смогла сдать нормативы.

