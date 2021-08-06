Обычно дождь во сне говорит о безопасности, радости и благополучии человека. Если вам снятся низкие свинцовые тучи, это говорит о вашей тревоге и неуверенности в своих силах. Слышать во сне шум дождя говорит о недугах. Сонники от разных изданий неоднозначно толкуют такое сновидение.
Если вы видите за окном во сне дождь – это означает о семейном благополучии и любви. Если во сне люди попали под дождь и промокли до нитки – к недоверию со стороны людей.
Сонник Астромеридиана
К чему снится дождь женщине? Такой сон предвещает ей пополнение в семействе. Возможно, на подсознательном уровне она мечтает обзавестись потомством и идет к своей цели.
К чему снится дождь, от которого вы прячетесь? Значит в реальности вы стремитесь избежать нежелательной беременности. Если такой сон видит мужчина – у него могут возникнуть репродуктивные проблемы. Скорее обратитесь к врачу или пересмотрите свой образ жизни.
Если снится ливень, это говорит об очищении мыслей и всего организма от негативной энергетики. Если при этом небо хмурое, значит спящий испытывает усталость, и ему нужна разгрузка. Не стесняйтесь просить помощи у близких.
Сонник Миллера
К чему снится чистый дождь? Если вы видите, как прозрачные крупные капли падают на вас с неба – вскоре вы можете стать обладателем какой-то недвижимости.
Если дождь идет из серых или даже черных туч – вам не избежать напрасного труда, который не принесет абсолютно никаких полезных плодов.
Бежать от дождя во сне, но все же попасть под него – к успешному осуществлению задуманного.
Если вам снится гроза и проливной дождь, а вы в это время во сне дома – вас ждут удача и страстная любовь. Вр сне слышать стук дождя по крыше – к счастью и гармонии в семье. Такой сон предвещает вам полное взаимопонимание со своей супругой или супругом.
Если во сне крыша в вашем доме протекает, и сверху падают мутные капли – к надвигающимся неприятностям. Напротив, если вода с крыши чистая – к удовольствию.
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