Климатолог РАН предсказал аномальные осень и зиму в России

Погода в России предстоящими осенью и зимой вновь будет отличаться от нормальной. Так считает заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов.

Семенов пояснил, что в холодный период будет много дождей, но мало снега. По словам специалиста, осень в большинстве регионов страны будет тёплой: к примеру, в октябре в Сибири температура может превышать норму более чем на градус, сообщает Ura.ru.



