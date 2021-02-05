"Бессмертный полк" создаст фотопанно Ланового из снимков в соцсетях

На сайте "Бессмертного полка" появится отдельная страница, которая будет посвящена Василию Лановому. Предполагается, что портер будет собран из тысяч снимков и историй. При нажатии на небольшой фрагмент фотопанно можно будет увидеть кадр и ссылку на публикацию с хэштегом #нашЛановой или прочесть текст, который был отравлен по электронной почте.
Чтобы принять участие в акции, необходимо до конца февраля 2021 года разместить в социальный сети снимок и поставить хэштег #нашЛановой, либо прислать фотографию на электронную почту pisma@polkrf.ru, указав свои фамилию, имя, отчество. Во втором случае нужно рассказать, чем вам дорог снимок с Василием Семеновичем.
Напомним, Лановой скончался 28 января 2021 года. Причина смерти артиста – осложнения, вызванные коронавирусной инфекцией. Он тщетно боролся с недугом на протяжении нескольких недель в одном из медучреждений Москвы.
Церемония прощания с Василием Лановым состоялась 1 февраля в Центральном Доме кино. В этот же день его похоронили на Новодевичьем кладбище. Помимо друзей, коллег и поклонников память прославленного артиста почтил президент России Владимир Путин. Он возложил цветы к могиле актера.
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