Эндокринолог назвала первый признак возможного диабета

Эндокринолог Надежда Максимова считает, что первым симптомом возможного диабета может быть повышенное содержание глюкозы в крови. Это не означает наличие заболевания, но при появлении такого признака нужно внимательно следить за здоровьем.
Врач отметила, что диабет не всегда бывает врожденным. К нему могут привести лишний вес и низкий уровень физической активности. Чтобы избежать развития недуга, специалист советует совершать физические нагрузки 2,5 часа в неделю.
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