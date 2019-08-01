Популярный блогер погиб при загадочных обстоятельствах

Популярный 38-летний блогер Грант Томпсон был найден мертвым в американском городе Сент-Джордж. Рядом с телом обнаружили камеру и парапланерное снаряжение, передает телеканал "360".
Несколько дней назад блогер отправился снимать полет на параплане, однако вскоре перестал выходить на связь. Обеспокоенные родственники обратились в полицию. Правоохранители выясняют причины и обстоятельства гибели блогера.
Грант Томпсон вел YouTube-канал под названием The King of Random. Он публиковал видеозаписи, в которых проводил необычные опыты. На него были подписаны более 11,5 миллиона пользователей, сообщает "Царьград".
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