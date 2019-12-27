На Украине назвали неожиданную пользу от Крымского моста

Среди украинских политиков, общественных деятелей и экспертов, отреагировавших на запуск поездов через Крымский мост, отметился скандальный депутат Верховной рады от партии Петра Порошенко "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко. Парламентарий назвал неожиданную пользу переправы для Украины.

После запуска железнодорожного сообщения через Крымский мост созданная Россией переправа через Керченский пролив стала одним из главных раздражителей для украинской общественности. Украинцы буквально кинулись искать и придумывать проблемы. Однако депутат Алексей Гончаренко нашел оригинальный выход из этой ситуации и обратился к той пользе, которую, по его мнению, сооружение может принести Украине.

Плюс, по словам парламентария, есть, хотя он и всего один. "Позитивное в том, что Путин построил нам мост, по которому Кубань будет ближе", – цитирует "Царьград" Гончаренко. Свое заявление он записал на видео. Примечательно, что в это время он был одет в белую футболку с надписью на английском: "Кубань". Претензии на российские территории в связи с запуском поездов через Крымский мост, выражают и простые украинские пользователи Сети.

Как писали "Дни.ру", также беглый российский либерал Айдер Муждабаев предложил использовать Крымский мост для шокирующей цели. По железной дороге, отметил он, Украина сможет депортировать всех, кто не откажется от верности России.

Депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко выразил мнение, что Россия стала ближе к Украине после строительства Крымского моста.Так держать!!! — Варламов Андрей (@Varlamov1968) December 27, 2019

Депутат партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко не в первый раз высказывает претензии на территорию Кубани. На своей странице в "Фейсбук" он рассказывал о создании межфракционной комиссии по вопросу "возвращения украинских этнических территорий и этнических украинцев" Кубани в культурное и политическое поле их страны.

Железнодорожное сообщение через Крымский мост 23 декабря 2019 года открыл президент России Владимир Путин. В тот же день первый состав выдвинулся на полуостров из Санкт-Петербурга. На следующий день был запущен маршрут из Москвы. В дальнейшем Крымский мост свяжет полуостров с Ростовом-на-Дону, Казанью, Самарой, Новосибирском и другими городами.