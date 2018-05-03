Владимир Кличко оценил регулярные конфузы брата

Виталию Кличко в политике нелегко, но он постоянно совершенствуется. Так оценил частые оговорки мэра Киева его брат Владимир в интервью немецким СМИ.

Владимир Кличко признался, что поддерживает своего брата "последние 42 года". И считает его отличным парнем. Только вот вызовы, с которыми Виталию приходится сталкиваться на посту мэра Киева, очень уж серьезные.

"Он сталкивается с такими вызовами, с которыми мало кто мог бы справиться. У него нет специального образования в политике, он учится всему на практике. Я знаю, насколько Виталию непросто. Но он совершенствуется. Главное, что у него прогрессивные взгляды", – похвалил брата Владимир Кличко в интервью немецкому Deutsche Welle.

Кличко пояснил: сложность в том, что в спорте есть вызовы - но там существуют правила игры. А вот в политике их нет. И если в боксе вам просто могут разбить нос или поставить синяк под глазом – то в политике последствия могут быть куда более серьезными.

К тому, что Виталия Кличко часто высмеивают за его оговорки и мудреные выражения, Владимир относится спокойно. Если уж занялся политикой- то надо быть готовым к критике, уверен боксер. "Вы знаете, это как с погодой. Если зимой ходить в футболке и шортах, можно замерзнуть. К этому нужно быть готовым, если занимаешься политикой. Нужно быть готовым и к критике, и, конечно же, к насмешкам", – считает Кличко.

Распространенное мнение о том, что большинство спортсменов не блещут интеллектом, Владимир считает просто стереотипом. "Стереотипы есть везде. Считается, что всех журналистов можно купить, все политики лгут. Все спортсмены – идиоты, все теннисистки – лесбиянки, а все певцы - гомосексуалы", – отметил Кличко. Он уверен, что подобные мнения не имеют ничего общего с реальностью.