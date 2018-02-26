C Кличко случился конфуз в прямом эфире (видео)
Во время программы речь шла о необходимости создания в Киеве новых памятников в рамках декоммунизации Арки дружбы народов и скульптуры "Родина-Мать", пишет РИА ФАН.
"Нам необходимо создавать, а не разрушать. Создавать новые объекты, открывать новые улицы, создавать новые памятники, если необходимо – новые символы нашего города, для того чтобы они действительно угрожали", – цитирует Кличко "360".
Мэр быстро понял свою ошибку и поправился: "Украшали". Однако очередной ляп Кличко уже разлетелся по Сети и стал мемом.
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