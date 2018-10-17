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Общество

Как сэкономить в ресторане быстрого обслуживания

Фото: Пресс-служба
Крупнейшая в России сеть ресторанов быстрого обслуживания успешно справилась задачей по импортозамещению. Благодаря этому посетители "Макдоналдс" теперь могут покупать качественный товар по доступной цене.
прочитано 251 раз

Первый шаг в этом направлении был сделан еще 28 лет назад: "Макдоналдс" проделал огромную работа по созданию и развитию локальной сети поставщиков пищевой, сельскохозяйственной и другой продукции, отвечающей мировым стандартам.

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Сегодня около 98% продукции "Макдоналдс" в России поставляют отечественные поставщики – это более 160 компаний, флагманов российского агропромышленного комплекса.

После  того как в апреле этого года была локализована последняя из крупных категорий продуктов – картофель, гостям "Макдоналдс" была предложена новая возможность: приобрести блюда в составе МакКомбо и сэкономить при этом до 30%. Эта опция была запущена в августе, она пользуется большой популярностью у посетителей ресторанов быстрого обслуживания.

Фото: Пресс-служба

При этом компания, как и всегда, не отступает от стандартов качества и продолжает движение в этом направлении: полностью переоборудованы кухни и каждое блюдо готовится только под заказ, индивидуально для каждого гостя.

Известно, что в среднем каждый сотый россиянин ежедневно посещает "Макдоналдс". Предприятия всемирно известной сети общественного питания в России каждый день обслуживают более полутора миллионов человек.

За 28 лет работы "Макдоналдс" в России обслужил более 5 миллиардов гостей, то есть более половины населения всего земного шара. При этом базовые принципы компании остаются неизменными: качественный и безопасный продукт по доступной цене для гостей, которые всегда в центре внимания.

Фото: Пресс-служба

Генеральный директор "Макдоналдс" в России Марк Карена отметил, что в 2017  доля рынка компании выросла и в сегменте питания вне дома, и в более узком сегменте ресторанов быстрого обслуживания.

"Но еще более важно для нас то, что "Макдоналдс" за 28 лет работы в России стал неотъемлемой частью жизни миллионов людей. В непростых экономических условиях, когда наши гости особенно нуждаются в поддержке, мы берем на себя обязательство предоставить каждому посетителю "Макдоналдс" в России высококачественный продукт и сервис мирового уровня по доступной цене, и будем рады использовать все наши возможности для повышения качества жизни наших гостей", – сказал Карена.

17 октября 2018, 16:24

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