Найдена связь лишнего веса с раком

Европейские ученые установили зависимость риска возникновения сразу 11 форм рака от развития ожирения. Также они подозревают, что лишний вес в детстве может спровоцировать появление опухоли через много лет.

Автор исследования Мария Киргиу вместе с командой ученых проанализировала результаты более 200 трудов, в которых предшественники изучали последствия ожирения или причины возникновения раковых опухолей. Специалисты просмотрели "досье" нескольких десятков тысяч больных, сообщает Medscape.

Доказательства они назвали серьезными, хотя в большинстве случаев не установили связь между лишним весом и возникновением рака. Между тем у 13% страдавших от ожирения опухоль формировалась в органах пищеварительной системы или при выработке гормонов (рак крови, почек, поджелудочной железы и так далее).

При увеличении массы тела растет и вероятность появления определенных типов рака. Например, развитие опухоли прямой кишки практически не зависит от уровня ожирения, а риск заболевания поджелудочной железы увеличивается вдвое с каждым пятым набранным килограммом.

"Из этой научной работы следует неизбежный вывод: профилактика появления лишнего веса у взрослых может снизить риск возникновения опухоли", – заявила Киргиу. Она признала, что результаты доклада не помогут в определении риска появления рака, но отметила, что врачам следует обратить внимание на взаимосвязь этих двух заболеваний.

Ранее ученые медико-генетического центра Genotek сообщили о предрасположенности большинства россиян к полноте. Как писали Dni.Ru, вариант гена FTO, определяющий склонность к ожирению, был обнаружен у 82% тестируемых.