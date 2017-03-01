Найдена связь лишнего веса с раком
Автор исследования Мария Киргиу вместе с командой ученых проанализировала результаты более 200 трудов, в которых предшественники изучали последствия ожирения или причины возникновения раковых опухолей. Специалисты просмотрели "досье" нескольких десятков тысяч больных, сообщает Medscape.
Доказательства они назвали серьезными, хотя в большинстве случаев не установили связь между лишним весом и возникновением рака. Между тем у 13% страдавших от ожирения опухоль формировалась в органах пищеварительной системы или при выработке гормонов (рак крови, почек, поджелудочной железы и так далее).
При увеличении массы тела растет и вероятность появления определенных типов рака. Например, развитие опухоли прямой кишки практически не зависит от уровня ожирения, а риск заболевания поджелудочной железы увеличивается вдвое с каждым пятым набранным килограммом.
"Из этой научной работы следует неизбежный вывод: профилактика появления лишнего веса у взрослых может снизить риск возникновения опухоли", – заявила Киргиу. Она признала, что результаты доклада не помогут в определении риска появления рака, но отметила, что врачам следует обратить внимание на взаимосвязь этих двух заболеваний.
Ожирение ����♀️ pic.twitter.com/wqPHjdK4SR— Pelageya grigoreva (@pashylia1) 25 января 2017 г.
Ранее ученые медико-генетического центра Genotek сообщили о предрасположенности большинства россиян к полноте. Как писали Dni.Ru, вариант гена FTO, определяющий склонность к ожирению, был обнаружен у 82% тестируемых.
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