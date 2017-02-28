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Общество

Эпидемия рака убивает молодежь США

Фото: GLOBAL LOOK press/Xinhua
Молодежь Америки буквально атаковала эпидемия рака. Медики выяснили, что жители США в возрасте 20-40 лет в несколько раз чаще страдают от рака прямой и толстой кишки, чем представители прошлых поколений.

Продолжение: Найдена связь лишнего веса с раком
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Специалисты считают, что такая ситуация является предвестием того, что будет происходить со здоровьем людей в будущем. Эксперты заявили, что сегодня вероятность возникновения рака у молодых людей вернулась на уровень конца 19 века.

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Медики уверены, что корень зла – в нездоровой пище, которую употребляют американцы. "Нужно убеждать врачей и публику в том, что рак очень опасен, что его нужно находить как можно раньше и что всем нужно есть здоровую пищу для остановки этого тренда", – цитирует директора Американского общества рака в Атланте Ребекку Зигель РИА Новости.

По статистике Всемирного фонда по изучению рака (WCRF), ежегодно рак прямой и толстой кишки диагностируется у почти 1,5 миллиона мужчин и женщин. Примерно 10-20% из них погибают из-за осложнений или метастаз.

По словам Зигель, в последние годы число смертей от этих форм рака у пожилых людей в США заметно снизилось благодаря развитию методик и технологий диагностики. Тревожной тенденцией является то, что это заболевание помолодело.

В общей сложности за последние 40 лет было зафиксировано примерно 500 тысяч случаев развития рака у американцев в возрасте от 20 лет и более. Более того, оказалось, что вероятность развития рака среди молодежи стремительно росла с середины 1970 годов, увеличиваясь на 1-2% в год для рака толстой кишки, и на 3% в год для рака прямой кишки.

Ученые считают, что такая пугающая статистика связана с распространением нездоровых продуктов питания, снижением уровня физической активности и ухудшением экологии. Эксперты предлагают госорганам и больницам включить в обязательные проверки на рак не только пожилых людей, но и молодежь.

Автор: Людмила Фоканова28 февраля 2017, 21:27

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