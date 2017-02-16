Ученые: Орехи помогут вылечить рак

Для всех тех, кто любит есть орехи, есть хорошие новости от диетологов. Последние исследования показывают, что употребление в пищу орехов может остановить рост раковых клеток.

Ученые Friedrich Schiller University в немецком городе Йена выяснили: орехи очень полезны для профилактики онкозаболеваний. Сладкие или соленые, жареные или свежие – в любом виде эти плоды помогут предотвратить рак кишечника, сообщает издание Science Daily. При этом это чудо-средство доступно каждому, и купить его можно в любом продуктовом магазине.

Сотрудники университета изучали влияние пяти различных видов орехов: макадамии, фундука, грецких, а также миндаля и фисташек. Исследователи нашли в этих плодах множество полезных микроэлементов, благотворно влияющих на жизнедеятельность человеческого организма. В частности, все они помогают предотвратить сбои, из-за которых возникают раковые клетки.

Ученые при этом отмечают, что не все орехи полезны в равной степени. Лучше всего употреблять в пищу грецкие орехи, утверждают они. Это не только помогает кишечнику, но и стимулирует работу мозга.

Гораздо менее полезен арахис. В этих плодах мало полезных веществ. Кроме того, употребление арахиса может спровоцировать аллергию.

Публикация от Ира Никитина (@ira__nikitina) Фев 16 2017 в 4:17 PST

По мнению медиков, орехи по праву можно считать чудодейственным продуктом. Они не только помогают справиться с раком, но и снижают детоксикацию при отравлении. Кроме того, эти плоды помогают на треть снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Ранее сообщалось, что биохимики из Московского физико-технического института и их зарубежные коллеги предложили новый способ борьбы с онкологическими заболеваниями. Как писали Dni.Ru, российские ученые придумали более короткий и дешевый синтез глазиовианина А, используемого при химиотерапии. Они разработали способ получения этого вещества, в том числе, из таких привычных нам растений, как укроп и петрушка.