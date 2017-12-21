Где москвичам смотреть новогодний салют

Фейерверки в новогоднюю ночь запустят с 36 столичных площадок. Световые шоу можно будет увидеть во всех 12 округах Москвы, передает сетевое издание m24.ru.

Первый салют появится в небе над столицей в парке Победы на Поклонной горе и на Москворецкой улице ровно в полночь 1 января. Праздничные фейерверки с других площадок запустят в час ночи.



В центре столицы салют украсит небо над парком Горького, у Москворецкого моста и в саду "Эрмитаж". Всего в ЦАО подготовлено семь спецплощадок. На северо-востоке города планируется запускать пиротехнику с пяти площадок. Салютами с двух площадок смогут полюбоваться жители ТиНАО, а для жителей Зеленограда фейерверки запустят на Озерной аллее.

