Алексей Чадов снял для поклонников видео в душевой

Актер Алексей Чадов опубликовал для фанатов интересные кадры.

Накануне, когда вся страна отмечала День России, Алексей Чадов отравился в музей на колесах, который состоит из 12 вагонов, курсировавших по железной дороге во времена Великой Отечественной войны. В поезде актер увидел и офицерское купе, и операционный блок, и электростанцию, и хлебопекарню, и многое другое.

Чадов настолько впечатлился увиденным, что решил снять все на видео для подписчиков в популярной соцсети. Так он поделился кадрами с теми, у кого пока нет возможности посетить "Поезд Победы". "Раритет в натуральном стоковом состоянии. На ходу!" – написал Алексей для фанатов.

Оказавшись в санпропускнике, Чадов снял видео в душевой, которая показалась ему баней. Экскурсовод рассказал, что там могли принимать душ одновременно до 40 человек, что несомненно поразило знаменитого артиста. Вне всякий сомнений, актер провел праздничный день с пользой.

Ранее Алексей Чадов рассказал об отношениях с девятилетним сыном. Актер признался, что из-за плотного рабочего графика редко видится с наследником. При этом артист считает, что семья – это самое главное в жизни. Подробнее об этом писали "Дни.ру".