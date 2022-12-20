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Шоу-бизнес
"Тяга есть к мужчине": закомплексованный Чадов решил проблему с маленьким размером

"Тяга есть к мужчине": закомплексованный Чадов решил проблему с маленьким размером

Алексей Чадов из-за плотного рабочего графика редко видится с сыном.
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Популярный российский актер театра и кино Алексей Чадов широкую известность получил благодаря многочисленным ролям в фильмах с военной тематикой. Артист сыграл в таких картинах, как "Война" (2002),"На безымянной высоте" (2004), "9 рота" (2005), Живой" (2006) и других. Он и сейчас востребован со стороны режиссеров.

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К сожалению, из-за плотного рабочего графика артист редко видится с сыном Федором. Единственный наследник звезды отечественного кино родился актрисой литовского происхождения Агнией Дитковските. Мальчику скоро исполнится девять лет – он учится во втором классе.

Алексей Чадов рассказал в интервью Пятому каналу, что старается уделять сыну каждые выходные. По его словам, семья – это самое главное в жизни человека. Актер отметил, что его наследник обожает копаться в гараже и ходить в лес.

Мальчишке нравятся машины и квадроциклы. По словам артиста, когда его нет рядом, сын звонит и интересуется, когда приедет папа.

"Я понимаю, что у него эта тяга есть к мужчине", – признался Алексей Чадов.

К слову, артист и сам рос без отца. У звезды кино было довольно трудное детство. Он сильно комплексовал из-за маленького размера. Дело в том, что Алексей Чадов был самым низкорослым в классе. Однако смог решить эту проблему, просто перестав думать о ней.

Алексей Чадов. Фото: Photoagency Interpress / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 20 декабря 2022, 16:10 Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник

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