Российская артистка разбилась в ДТП Тесты Кравец о причине смерти мужа Гурцкая Игры Сонник

Топ новостей недели

Душераздирающая сцена: слепая Гурцкая гладила мертвое тело мужа в гробуДушераздирающая сцена: слепая Гурцкая гладила мертвое тело мужа в гробу Как жить в эпоху тревожных расстройств и сохранять здоровьеКак жить в эпоху тревожных расстройств и сохранять здоровье Свято храните всю жизнь: сыну отдали уникальную вещь прямо у гроба Кучеренко Свято храните всю жизнь: сыну отдали уникальную вещь прямо у гроба Кучеренко Муж Дианы Гурцкая умер неслучайно – мнение экстрасенсаМуж Дианы Гурцкая умер неслучайно – мнение экстрасенса

Лента новостей

Суббота 10 июня

18:42"И ведь не стыдно": непристойный вид жены Цекало возмутил общественность 17:42Тарзана застали в компании красотки из "Уральских пельменей" 17:23Певица Нюша раскрыла секрет своей второй беременности 17:16"Засыпала за рулем": ночная поездка Подольской привела к вынужденной остановке 16:56Реабилитолог заявил о трудностях Костомарова с протезами 16:00Удовиченко произвела фурор на премьере после операции 15:26"Такая же старушка как муж": Высоцкой указали на скрытый возраст в браке с Кончаловским 15:1040 дней без Юдашкина: как дочь кутюрье переживает утрату 13:57"Рано замуж": 21-летняя Алина Загитова поймала букет невесты 13:25Год без Юрия Шатунова: как пройдет годовщина смерти певца 12:57Что нельзя делать перед свадьбой: 7 народных примет 11:32SHAMAN подвергся критике за свои высокие гонорары 11:06"Скачут в колготках": Казарновская призвала вытравливать звезд "Дома-2" 11:05Полное прохождение "Покров-17" 10:07Спрос на квартиры в Петербурге вырос на 12% 08:185 скандалов певицы МакSим 06:07Не только модный аксессуар: почему важно носить солнцезащитные очки 04:11Сочи лидирует по спросу на летнюю аренду 02:05От раны до инфекции: мелкая ошибка при маникюре обходится слишком дорого 00:04Шедевры Гогена в России: нейросеть определила места с картинами художника 22:15Танцующего в Лос-Анджелесе мужика приняли за Нагиева 21:40Лучше, чем замок в Грязи: невестка Пугачевой показала роскошный особняк 20:30Звезда "Полицейского с Рублевки" Котова о близости с другом бывшего мужа из-за роли: Это грань 18:10Сын рассказал о возмущении желанием людей перезахоронить Зайцева: Кощунственные слова 17:40Королева с высунутым языком прижалась к смущенному Баскову 17:40"Сегодня в парниковых условиях": Тина Канделаки вспомнила сложный период в своей жизни 17:20Таролог предсказал Кристине Асмус скорое замужество 17:00Озвучены миллионные рекламные гонорары Дроздова и других звезд 16:40"Недавно встречалась": Лайма Вайкуле раскрыла секреты Веры Брежневой 16:20"Он быстро вырос!": у Волочковой появился повод для гордости 16:00Только для взрослых: в Сеть слили очередное скандальное видео с Дзюбой 15:40Адвокат Баталовых озвучил причину обжалования приговора Дрожжиной 15:20"Делаю, что хочу": муж Седоковой развлекся в стриптиз-клубе после скандала 15:00"Лера – моя любовь": Куценко поцеловал Кудрявцеву перед камерой 14:40На шее у молодого мужа: пенсионерку Пугачеву лишили основных льгот в Израиле 14:20Хмельницкая просит деньги для врача на лечение рака 14:00На 81-м году жизни скончалась артистка Большого театра Елена Озерова 13:40Без пластики и уколов: Оксана Самойлова раскрыла бесплатный способ омоложения 13:00Загробный лик и мистика на погосте: могила провидицы Джуны наводит ужас 12:40Названа стоимость свадебного платья Татьяны Булановой 12:20Предложено решение финансовых и жилищных проблем россиян 12:00"Жизни соседей обратились в пепел": Пирс Броснан пережил два пожара 11:40Пережившая деформацию носа бывшая жена Аршавина отметила 41-летие 11:20"Свершилось!": Кристина Орбакайте излила чувства к любимому человеку 11:00"Будет менять партнеров": Гагариной и ее новому парню предрекли скорое расставание 10:40Трем типам людей предстоит сменить место жительства – мнение астролога 10:20Кормить молодого мужа: Буланова открывает ресторан в центре Петербурга за 50 миллионов 10:00"Просто позорище!": экс-муж Бородиной вызвал массовое презрение после интервью 09:40"За что боролась, на то и напоролась": подруга о Федосеевой-Шукшиной 09:20SHAMAN опередил Киркорова по стоимости корпоративов
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Певица Нюша раскрыла секрет своей второй беременности

Певица Нюша раскрыла секрет своей второй беременности
91

Певица рассказала поклонникам о том, как она решилась стать мамой второй раз.

Нюша – известная исполнительница, которая не перестает удивлять своих поклонников. Совсем недавно певица стала мамой во второй раз. Но это еще не все - появились слухи о том, что звезда мечтает стать многодетной мамой.

Для многих поклонников Нюши, вторая беременность исполнительница стала настоящим сюрпризом. Ведь после рождения дочки, певица практически оставила сцену. Фанатам певицы пришлось ждать возвращения любимицы пока дочка кумира подросла. Однако, Нюша снова ушла в декрет, и теперь ходят слухи, что певица хочет попробовать себя в роли многодетной мамы.

Но сама звезда открещивается от этих слухов. Она говорит, что на данный момент ее главный профессиональный долг – это проявить себя как творческая личность. Наша совсем недавно призналась, что становится второй раз мамой она не планировала. Однако, Нюша не исключает возможности иметь еще одного ребенка в будущем. Она считает, что никогда не знаешь, что может произойти в жизни.

Муж Нюши, бизнесмен Игорь Сивов, старается поддерживать супругу в этом вопросе. Он понимает свою возлюбленную и учитывает ее потребности и желания. "А муж и так уже многодетный отец. Но он не против, если еще будут детки", – говорит звезда.

Сейчас Нюшу с семьей проживает в жарком Дубае. Именно ОАЭ стали удобной локацией для певицы и ее мужа, оттуда они ведут бизнес. При этом пара частенько наведывается в Москву, где живут их родственники.

10 июня 2023, 17:23
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
ТН звезды✓ Надежный источник

Фоторепортаж

"Чудо в перьях": Нюша показала прелести на красной дорожке

Певцы Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук.
Певица Нюша (Анна Шурочкина).
Певица, актриса, телеведущая Анна Семенович.
Дизайнер Белла Потемкина.
Певица Вера Брежнева.
Патронесса благотворительного фонда "Федерация" Елена Север.
Певец Валерий Меладзе и его супруга певица Альбина Джанабаева.
Певица Полина Гагарина.
Участники группы IOWA Леонид Терещенко, Екатерина Иванчикова и Василий Буланов (слева направо).
Участницы группы "Soprano Турецкого" Валерия Девятова, Анна Королик, Ивета Рогова, Дарья Львова, Евгения Фанфара и Тамара Мадебадзе (слева направо).
Певец Филипп Киркоров.
Певец Сергей Лазарев.
Певица Зара (Зарифа Мгоян).
Певица Диана Арбенина.
Актриса и модель Анна Калашникова.
Телеведущая, певица Ольга Бузова.
Блогер Амиран Сардаров.
Стилист Сергей Зверев.

По теме

Заявившую об изменах мужа певицу Нюшу вывели на чистую воду
Анна (Нюша) Владимировна Шурочкина

Анна (Нюша) Владимировна Шурочкина Певица

"И ведь не стыдно": непристойный вид жены Цекало возмутил общественность

"И ведь не стыдно": непристойный вид жены Цекало возмутил общественность
Фигуристая модель Дарина Эрвин показала "товар лицом". Избранница Александра Цекало произвела на россиян глубокое впечатление. Шоумен связал свою жизнь с колоритной брюнеткой, которая многим напоминает звезду фильмов для взрослых.

Тарзана застали в компании красотки из "Уральских пельменей"

Тарзана застали в компании красотки из "Уральских пельменей"
Сергей Глушко принял участие в телешоу "Звезды сошлись" вместе с Юлией Михалковой. Наташа Королева и Сергей Глушко, более известный как Тарзан, волею судьбы являются одной из самых обсуждаемых пар в российском шоу-бизнесе.

"Засыпала за рулем": ночная поездка Подольской привела к вынужденной остановке

"Засыпала за рулем": ночная поездка Подольской привела к вынужденной остановке
Певица Наталья Подольская пожаловалась на тяжелые условия во время съемок клипа. Наталья Подольская выпустила новый клип на песню "Я тоже", который сразу же вызвал огромный интерес у ее многочисленных поклонников.

Реабилитолог заявил о трудностях Костомарова с протезами

Реабилитолог заявил о трудностях Костомарова с протезами
Фигурист Роман Костомаров проходит реабилитацию после ампутации конечностей. Несколько месяцев назад Россию потрясла новость о болезни знаменитого российского фигуриста Романа Костомарова.

Удовиченко произвела фурор на премьере после операции

Удовиченко произвела фурор на премьере после операции
Актриса Лариса Удовиченко вышла в свет после тяжелой травмы позвоночника. Лариса Удовиченко – настоящий боец и героиня! Несмотря на тяжелую травму, которую она получила несколько месяцев назад, актриса не сдается и продолжает работать.

Выбор читателей

09/06ПтнНа шее у молодого мужа: пенсионерку Пугачеву лишили основных льгот в Израиле 08/06ЧтвНедавно родившая жена Прилучного пришла в клинику с синяками 09/06ПтнЗагробный лик и мистика на погосте: могила провидицы Джуны наводит ужас 09/06Птн"За что боролась, на то и напоролась": подруга о Федосеевой-Шукшиной 09/06ПтнВосхищенные взгляды обеспечены: Самая трендовая одежда лета 2023 09/06ПтнЛучше, чем замок в Грязи: невестка Пугачевой показала роскошный особняк