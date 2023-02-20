Заявившую об изменах мужа певицу Нюшу вывели на чистую воду

Недавно Нюша оказалась на передовицах таблоидной прессы. Певица публично заявила об изменах мужа Игоря Сивова.
Через непродолжительное время знаменитость внезапно простила избранника. Поклонники стали задаваться вопросом, что это было: пиар или настоящий разлад в семье?
Сейчас Нюша и ее супруг как ни в чем не бывало демонстрирует идеальную семейную жизнь. Семейный психолог Андрей Зберовский попытался разобраться, действительно ли проблемы в супружеской паре были лишь холодным расчетом, чтобы привлечь к своей персоне больше внимания.
Специалист назвал пиар-ход основной версией произошедшего. По мнению Сберовского, это была своего рода "проверка аудитории", чтобы повысить интерес к себе.
"Это все просто проверка аудитории, определенный пиар-ход, манипуляция психологическая, чтобы повысить интерес к паре, показать, что они тоже люди и проходят те же ситуации, что и обычные люди", — цитирует психолога Пятый канал.
Зберовский при этом отметил, что шанс измен со стороны Игоря Сивова действительно есть. Дело в том, что несколько лет назад Нюша увела мужчину из чужой семьи. Логично, что она уделяла супругу повышенное внимание, чтобы история не повторилась уже с ней.