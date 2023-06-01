"Рожайте, пожалуйста!": Алферова обратилась к женщинам с чудесной историей

Ксения Алферова опубликовала трогательную историю, которая изменила жизнь другого человека.

Дочь Ирины Алферовой и Александра Абдулова Ксения Алферова не только звезда телеэкранов, но и общественница. Несколько лет назад она отодвинула на второй план свою кинокарьеру и занялась благотворительностью. Актриса ежедневно делится душещипательными публикациями, которые вдохновляют россиян на большие подвиги.



В день защиты детей Ксения Алферова распространила трогательную историю из жизни Александры Машковой-Благих. В 2001 году 21-летняя Александра забеременела второй раз. На руках был годовалый сын, нищета, голод. Надо было учиться. Семья еще не успела отойти от первой ее беременности, а тут опять. Тогда девушка решила идти на аборт.

"Там меня завернули: проверьте срок. И я пошла на УЗИ, которые только внедрялись в нашей стране. Врач на УЗИ сообщила, что у меня 13 недель, и аборты делать нельзя. Разве что я приду через несколько недель и договорюсь на искусственные роды. А потом взяла меня за руку и очень страстно сказала: у тебя там девочка неземной красоты, роди, пожалуйста. Я рыдала: мне нечем ее кормить, мне страшно! Врач: я тебе клянусь, она такая красивая, я никогда не видела ничего красивее. Рожай!" – процитировала Алферова рассказ Александры в своем телеграм-канале.

Ровно 21 год назад 1 июня 2002 года на свет появилась дочь Александры Мария. Она оказалась небывало красивой, как и говорил доктор. В день рождения дочери Машкова-Благих напомнила людям о радости материнства и призвала не сомневаться в своих силах. Ксения Алферова растрогала этим рассказом своих подписчиков до слез.

"Это чудесная история, от слова "чудо". Ребенок — главное чудо жизни! Рожайте, пожалуйста!" – обратилась к женщинам Алферова.

