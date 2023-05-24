"Сейчас нам непросто": Алферова вынуждена просить деньги в день рождения

Жена Егора Бероева Ксения Алферова призвала поклонников помочь материально.



Ксения Алферова является не только успешной актрисой театра и кино и телеведущей, но и занимается активной общественной деятельностью. Помимо этого она успевает выполнять супружеский долг. Она и Егор Бероев считаются одной из самых крепких пар российского шоу-бизнеса. Пара поженилась в 2001 году, а в 2007-м актриса родила дочь.

24 мая Ксении Алферовой исполнилось 49 лет. По такому случаю она обратилась к поклонником с важной просьбой в своем телеграм-канале.

"Для меня оно особенно доброе, поскольку много лет назад, в этот день я появилась на свет, за что благодарна Богу и родителям безмерно! Знаю, что многие из вас хорошо ко мне относятся– сделайте мне подарок – поддержите наш Фонд! Сейчас нам непросто, только вместе мы сила! Перепост, пожалуйста! Люблю вас и знаю, что только любовь спасет нас и мир! Она никогда не умирает и есть в каждом! Чтобы любовь умножалась-ей необходимо делиться! Спасибо! Ваша Ксюша!" – написала Алферова.

Стоит отметить, в день рождения Егора Бероева Ксения Алферова тоже просила поклонников скинуть ей денег в фонд по доброте душевной.

Напомним, Ксения Алферова и Егор Бероев занимаются фондом "Я есть!".