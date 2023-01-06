"Находится на гормональной терапии": врач озвучила тактику лечения распухшего Малахова

Андрей Малахов продолжает работать и вести свои шоу, но невооруженным глазом заметные его трансформации.

В конце прошлого года с российским ведущим Андреем Малаховым происходили странные метаморфозы. Он толстел, менял прическу на парик, отекал, затем снова худел. Все это не могло не вызвать тревожных слухов среди поклонников. Люди говорят, что у Малахова серьезный недуг, который и уродует его внешность.

После того, как Игорь Крутой опубликовал в Сети тревожные кадры со съемок программы "Привет, Андрей!", где запечатлел шоумена без фильтров, поклонники забили тревогу, ведь на кадрах Малахов был просто неузнаваем. Однако сам ведущий пока не комментирует происходящее.

Врач-дерматолог Ирина Котова считает, что Андрей Малахов нуждается в тщательном медицинском обследовании. Ни набор веса, ни произвольное похудение для человека ни является нормой и говорит о наличии проблем в организме.

"Возможно, он находится на какой-то терапии, гормональном лечении, поэтому набирает вес", – отметил доктор.

При этом врач не исключил, что с возрастом все люди склонны к набору веса, и Андрей Малахов может просто поправиться, не имея при этом проблем со здоровьем.

Напомним, 11 декабря Андрей Малахов отметил свое 50-летие. Шоумен не стал закатывать шумную вечеринку и провел праздник в кругу родных и друзей.